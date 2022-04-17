Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Об этом он сказал в эфире 24 канала
Внимание Это символически серьезный удар, поэтому Сталин и запретил такие названия, – политолог о "Москве"
И добавил, что то что произошло с этим военным флагманским крейсером "Москва" – это победа. Она нередка.
Но в этом случае это казалось бы один из кораблей, но по эффекту – якобы мы потопили сразу весь Черноморский флот России,
– отметил Чубаров.
Русские на несколько дней после этого притихли. Он считает, что надо, чтобы такие знаменательные для нас события происходили постоянно.
"Это будет очень влиять на психологию и поведение людей в Крыму, особенно пророссийски настроенных", – отметил Чубаров.
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