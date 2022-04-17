Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Об этом он сказал в эфире 24 канала

Внимание Это символически серьезный удар, поэтому Сталин и запретил такие названия, – политолог о "Москве"

И добавил, что то что произошло с этим военным флагманским крейсером "Москва" – это победа. Она нередка.

Но в этом случае это казалось бы один из кораблей, но по эффекту – якобы мы потопили сразу весь Черноморский флот России,

– отметил Чубаров.

Русские на несколько дней после этого притихли. Он считает, что надо, чтобы такие знаменательные для нас события происходили постоянно.

"Это будет очень влиять на психологию и поведение людей в Крыму, особенно пророссийски настроенных", – отметил Чубаров.

К слову. Ранее ВСУ подтвердили, что попали в российский флагман украинскими ракетами "Нептун". В России признали, что "Москва" затонула, но об атаке не упоминали. Отметим, что на борту крейсера могли находиться более 500 моряков.

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