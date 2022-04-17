На цьому наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Про це він сказав в ефірі 24 каналу

Увага Це символічно серйозний удар, тому Сталін і заборонив такі назви, – політолог про "Москву"

І додав, що те, що сталося з цим військовим флагманським крейсером "Москва" – це перемога. Вона непоодинока.

Але в цьому випадку це здавалося б один з кораблів, але за ефектом – нібито ми потопили одразу весь Чорноморський флот Росії,

– зазначив Чубаров.

Росіяни на декілька днів після цього притихли. Він вважає, що треба, щоб такі знаменні для нас події відбувались постійно.

"Це буде дуже впливати на психологію і поведінку людей в Криму, особливо проросійськи налаштованих", – зазначив Чубаров.

До слова. Раніше ЗСУ підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун". У Росії визнали, що "Москва" затонула, але про атаку не згадували. Зазначимо, що на борту крейсера могли перебувати понад 500 моряків.

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