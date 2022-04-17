На цьому наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Про це він сказав в ефірі 24 каналу
Увага Це символічно серйозний удар, тому Сталін і заборонив такі назви, – політолог про "Москву"
І додав, що те, що сталося з цим військовим флагманським крейсером "Москва" – це перемога. Вона непоодинока.
Але в цьому випадку це здавалося б один з кораблів, але за ефектом – нібито ми потопили одразу весь Чорноморський флот Росії,
– зазначив Чубаров.
Росіяни на декілька днів після цього притихли. Він вважає, що треба, щоб такі знаменні для нас події відбувались постійно.
"Це буде дуже впливати на психологію і поведінку людей в Криму, особливо проросійськи налаштованих", – зазначив Чубаров.
Дивіться більше: росіяни бояться, що закінчиться звільненням Україною Криму – відео