Про це розповів політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

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За його словами, це (потоплення "Москви" – 24 канал) серйозний удар з декількох обставин:

По-перше, це реально серйозна втрата боєздатності на Чорному морі. Адже це корабель, який займався прикриттям з повітря всієї групи кораблів в морі.

По-друге, це на понад 20% зменшення кількості крилатих ракет в одному залпі для удару.

По-третє, це те, чому в Радянському Союзі Сталін заборонив називати кораблі назвами міст.

Ми потопили "Москву". Це символічно. І звісно, це б'є по Росії, а для їх пропаганди це просто неприятно, тому вони всіляко заперечують, що це ЗСУ потопила крейсер. Вони не можуть визнати, що ми потопили такий їхній корабель-гордість,

– наголосив Саакян.

Політолог додав, що стратегічно це важливо тим, що з самого початку війни Росія розраховувала, що повітря і море – за ними, вони там роблять все, що хочуть.

На його думку, в повітрі в нас мало що було протиставити росіянам, але це "мало" ми зберегли і ефективно використовуємо.

А з потопленням Москви стає зрозуміло, що вони не можуть себе почувати спокійно і в Чорному морі. З усіх трьох просторів, на яких ведеться війна, на сьогодні Росія монопольно не контролює жодного з них. Всюди Україні є що протиставити РФ,

– заявив Саакян.

До слова, раніше ЗСУ підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун". У Росії визнали, що "Москва" затонула, але про атаку – не згадували. Зазначимо, що на борту крейсера могли перебувати понад 500 моряків.

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