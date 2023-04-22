Дело в том, что пассажиры авиалайнера устроили беспорядок в салоне. Стюардесса заявила, что самолет взлетит только тогда, когда все уберут.
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Что сделали пассажиры
Эту историю рассказал один из пассажиров рейса. Стюардесса, по имени Дженнифер Шапер, утверждала, что кто-то рассыпал рис по полу салона. Когда члены экипажа тоже это заметили, они требовали от виновника убрать беспорядок.
"Она дала нам всем понять, что нас неправильно воспитали, и она разочарована всеми нами", – рассказали очевидцы.
Выходка пассажиров / Фото с твиттера
По словам пассажиров, когда самолет наконец-то вылетел, им не подали напитки в качестве "наказания" за инцидент.
Позже представитель Southwest Airlines извинился за отсутствие прохладительных напитков.
В Берлин на несколько часов прилетал загадочный рейс из Москвы
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- В МИД Германии сообщили, что в течение последних нескольких недель контактировали с Россией по вопросу о сотрудниках диппредставительств за границей. Хотя подробную информацию о выдворении российских дипломатов не раскрывают, однако подчеркивают – российский борт прилетел именно с этой целью.