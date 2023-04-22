Российский самолет Ил-96-300 в субботу, 22 апреля, выполнил рейс в Берлин и обратно. Как пояснили в МИД Германии, это было связано с вопросом о перевозке российских дипломатов.

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Загадочный рейс из Москвы в Берлин

В МИД Германии сообщили, что в течение последних нескольких недель контактировали с Россией по вопросу о сотрудниках представительств за границей. Хотя подробную информацию о выдворении российских дипломатов не раскрывают, однако подчеркивают – российский борт прилетел именно с этой целью.

Самолет Ил-96-300 выполнял специальный рейс из Москвы в Берлин. В немецком аэропорту он приземлился в 10:17 по киевскому времени. По данным сайта Flightradar24, чтобы добраться до воздушного пространства Германии, борт пролетел над Балтийским морем.



Российский борт прилетел в Германию / Скриншот с сайта flightradar24

Самолет пробыл в Берлине несколько часов и впоследствии – снова вылетел в Москву. Уже в 16:08 по киевскому времени Ил-96-300 приземлился в аэропорту "Внуково".



Российский самолет приземлился в Москве / Скриншот с сайта flightradar24

Подробной информации о грузе и находившихся на борту пассажирах пока не разглашают. Однако известно, что самолет с бортовым номером RA-96014 относится к специальному летному отряду "Россия", занимающемуся перевозкой высших должностных лиц.



Российский самолет, выполнявший рейс в Германию / Фото flightradar24

Страны ЕС высылают российских дипломатов