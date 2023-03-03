Консульство России в Нидерландах оставит свой офис в замке Стрийтхаген в Ландграафе после получения владельцем здания угроз от местных жителей разгромить поместье.

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Российский консул назвал войну "миротворческой миссией"

Издание отметило, что в прошлом году Константин ван Флотен публично поддержал Путина. Более того, цинично заявил, что война против Украины якобы является "миротворческой миссией". После столь абсурдных высказываний российское консульство разгромили активисты, а городской совет Маастрихта запретил его деятельность.

В феврале 2023-го дипломата приютил в своем замке художник Александр Таратинов, который кроме российского имеет гражданство Нидерландов. Однако надолго остаться в здании не получилось.

Российский посол решил, что консульство больше не расположено в замке,

– отметил Таратинов.

Также он посетовал на угрозы от неизвестных активистов разгромить имение и повредить произведения его искусства, если российское консульство не покинет замок. Кроме того, в мэрию Ландграафа поступили жалобы местных жителей и отдельных политических сил.

Таратинов утверждал, что его замок якобы используется только как "адрес регистрации" консульства, то есть почтовый адрес, а консул выполняет свою работу "онлайн". Он заявлял, что консул будто бы может сыграть определенную роль в "улучшении отношений между странами даже во время войны".

В настоящее время ван Флотен утверждает, что владельца замка "шантажируют" и поэтому пока он будет выполнять свою работу онлайн. Впрочем, согласно Венской конвенции, регулирующей дипломатические отношения между странами, почетный консул должен иметь физический адрес.

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Обратите внимание! 18 февраля стало известно, что Нидерланды решили сократить количество российских дипломатов. Так, посольство государства-агрессорка в Гааге не должно иметь больше двусторонних дипломатов, чем посольство Нидерландов в Москве. Поэтому ряд российских дипломатов должны будут покинуть страну.