Консульство Росії в Нідерландах залишить свій офіс у замку Стрійтхаген в Ландграафі після отримання власником будівлі погроз від місцевих жителів розгромити маєток.

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Російський консул назвав війну "миротворчою місією"

Видання зазначило, що минулого року Константін ван Флотен публічно підтримав Путіна. Ба більше, цинічно заявив, що війна проти України нібито є "миротворчою місією". Після таких абсурдних висловлювань російське консульство розгромили активісти, а міська рада Маастрихта заборонила його діяльність.

У лютому 2023-го дипломата прихистив у своєму замку художник Алєксандр Таратинов, який крім російського має громадянство Нідерландів. Однак, надовго облаштуватися в маєтку не вийшло.

Російський посол вирішив, що консульство більше не розташоване в замку,

– зазначив Таратинов.

Також він поскаржився на погрози від невідомих активістів розгромити маєток і пошкодити твори його мистецтва, якщо російське консульство не залишить замок. Окрім того, до мерії Ландграафа надійшли скарги від місцевих жителів та окремих політичних сил.

Таратинов стверджував, що його замок нібито використовується лише як "адреса реєстрації" консульства, тобто поштова адреса, а консул виконує свою роботу "онлайн". Він заявляв, що консул буцімто може зіграти певну роль у "покращенні відносин між країнами навіть під час війни".

Наразі ван Флотен стверджує, що власника замку "шантажують" і тому поки що він виконуватиме свою роботу онлайн. Втім, згідно з Віденською конвенцією, яка регулює дипломатичні відносини між країнами, почесний консул повинен мати фізичну адресу.

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Зверніть увагу! 18 лютого стало відомо, що Нідерланди вирішили скоротити кількість російських дипломатів. Так, посольство держави-агресорки в Гаазі не повинно мати більше двосторонніх дипломатів, ніж посольство Нідерландів у Москві. Тому низка російських дипломатів повинна буде покинути країну.