Російський літак Іл-96-300 у суботу, 22 квітня, виконав рейс до Берліна й назад. Як пояснили в МЗС Німеччини, це було пов'язано з питанням щодо перевезення російських дипломатів.
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Загадковий рейс з Москви до Берліна
В МЗС Німеччини повідомили, що протягом останніх кількох тижнів контактували з Росією щодо питання про співробітників диппредставництв за кордоном. Хоча детальної інформації щодо видворення російських дипломатів не розкривають, проте підкреслюють – російський борт прилетів саме з цією метою.
Літак Іл-96-300 виконував спеціальний рейс із Москви до Берліна. У німецькому аеропорту він приземлився о 10:17 за київським часом. За даними сайту Flightradar24, щоб дістатися повітряного простору Німеччини, російський борт пролетів над Балтійським морем.
Російський борт прилетів до Німеччини / Скриншот з сайту flightradar24
Літак пробув у Берліні декілька годин і згодом – знову вилетів до Москви. Вже о 16:08 за київським часом Іл-96-300 приземлився в аеропорту "Внуково".
Російський літак приземлився у Москві / Скриншот з сайту flightradar24
Детальної інформації щодо вантажу та пасажирів, які були на борту, поки що не розголошують. Проте відомо, що літак з бортовим номером RA-96014 належить до спеціального льотного загону "Росія", який займається перевезенням вищих посадових осіб.
Російський літак, який виконував рейс до Німеччини / Фото flightradar24
Країни ЄС висилають російських дипломатів
- Німеччина вирішила масово вислати російських дипломатів з країни, про що оголосила 22 квітня. За даними кремлівських ЗМІ, загальна кількість таких співробітників диппредставництв складає понад 20 осіб.
- Уряд Норвегії оголосив 15 співробітників російського посольства в Осло персонами нон ґрата. Найближчим часом вони мусять покинути територію країни.
- У лютому уряд Нідерландів заявив, що скоротить кількість російських дипломатів в країні. У МЗС заявили, що Кремль намагається таємно розмістити своїх шпигунів, а нідерландським представникам відмовляється видавати візи.