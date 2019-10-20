Экоактивист вскарабкался на Биг-Бен в образе премьера Британии: фото и видео

С крыши Биг-Бена в Лондоне офицеры полиции сняли 43-летнего экологического активиста, хирурга Бена Аткинсона. Он 3 часа выкрикивал лозунги движения, пытаясь рассказать о бездействии правительства Великобритании в отношении изменений климата.

Экоактивист был одет, как британский премьер-министр Борис Джонсон, в странный костюм, а также имел белый парик, сообщает телеканал Sky News.

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Британец был готов оставаться на крыше Биг-Бена до тех пор, пока не будет удовлетворено его требование "поговорить с мистером Джонсоном". На башне мужчина также вывесил флаг в цветах радуги и написал: "Собрание граждан".