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      Экоактивист вскарабкался на Биг-Бен в образе премьера Британии: фото и видео

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      Мужчина в образе Бориса Джонсона на Биг-Бене
      Мужчина в образе Бориса Джонсона на Биг-Бене / Getty Images

      С крыши Биг-Бена в Лондоне офицеры полиции сняли 43-летнего экологического активиста, хирурга Бена Аткинсона. Он 3 часа выкрикивал лозунги движения, пытаясь рассказать о бездействии правительства Великобритании в отношении изменений климата.

      Экоактивист был одет, как британский премьер-министр Борис Джонсон, в странный костюм, а также имел белый парик, сообщает телеканал Sky News.

      Смотрите также фото и видео, как экоактивист в знак протеста залез на самолет в Лондоне

      Британец был готов оставаться на крыше Биг-Бена до тех пор, пока не будет удовлетворено его требование "поговорить с мистером Джонсоном". На башне мужчина также вывесил флаг в цветах радуги и написал: "Собрание граждан".

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Протесты Борис Джонсон Великобритания Экология
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