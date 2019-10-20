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      Екоактивіст видерся на Біг-Бен в образі прем’єра Британії: фото і відео

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      Чоловік в образі Бориса Джонсона на Біг-Бені
      Чоловік в образі Бориса Джонсона на Біг-Бені / Getty Images

      З даху Біг-Бена в Лондоні офіцери поліції зняли 43-річного екологічного активіста, хірурга Бена Аткінсона. Він 3 години вигукував гасла руху, намагаючись розповісти про бездіяльність уряду Великої Британії щодо змін клімату.

      Екоактивіст був одягнений, як британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, у дивний костюм, а також мав біляку перуку, повідомляє телеканал Sky News.

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      Британець був готовий залишатися на даху Біг-Бена доти, допоки не буде задоволена його вимога "поговорити з містером Джонсоном". На вежі чоловік також вивісив прапор у кольорах веселки та написав: "Збори громадян".

       

      blog_ava
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      сьогодні
      628
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Протести Борис Джонсон Велика Британія Екологія
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