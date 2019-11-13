Экоактивистка Грета Тунберг поплывет в Мадрид на катамаране: фото

Шведская экоактивистка Грета Тунберг придумала, как пересечь Атлантический океан, чтобы попасть в Мадрид на климатический саммит. Он состоится со 2 по 13 декабря.

Активистка поплывет на 15-метровом катамаране La Vagabonde ("Бродяга"), пишет Deutsche Welle. Девочка пригласила с собой в путешествие австралийскую пару яхтсменов-блогеров Райли Уайтлум и Илейна Каросу. Они ведущие канала на ютубе.

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Путешествие в Мадрид стартует из порта "Хамптон" в американском штате Вирджиния 13 ноября.

Руководить судном будет профессиональный шкипер из Великобритании Никки Хендерсон. На борту также будет отец Греты Сванте Тунберг и 11-месячный сын австралийской пары Ленни.

Что известно о катамаране La Vagabonde?

Катамаран La Vagabonde оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами. В отличие от яхты Malizia II, на которой Грета добиралась в Нью-Йорк, это судно оборудовано удобствами.

Сколько времени продлится путешествие?

По предварительным данным, на пересечение Атлантики может уйти от 2 до 4 недель. По словам экспертов, ноябрь – не лучший сезон для таких путешествий. Температура местами опустилась до -1, возможны осадки в виде мокрого снега.

Почему Грета не летит самолетом?

Грета принципиально не пользуется самолетами, чтобы не загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа. На выступление и участие в экоакции в Нью-Йорк Грета переправлялась три недели яхтой с солнечными батареями, чтобы не пользоваться самолетом.

Кто такая Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна из самых известных экоактивисток нашего времени. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница направила в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.



В своей пылкой речи Грета обвинила мировых лидеров в измене новому поколению. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

Оригинал речи Греты Тунберг на саммите ООН по вопросам изменения климата: видео