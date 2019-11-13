Екоактивістка Грета Тунберг попливе в Мадрид на катамарані: фото

Шведська екоактивістка Грета Тунберг вигадала, як перетнути Атлантичний океан, щоб потрапити у Мадрид на кліматичний саміт. Він відбудеться з 2 по 13 грудня.

Активістка попливе на 15-метровому катамарані La Vagabonde ("Бурлака"), пише Deutsche Welle. Дівчинка запросила з собою у подорож австралійську пару яхтсменів-блогерів Райлі Уайтлум та Ілейна Каросу. Вони ведучі каналу на ютубі.

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Подорож до Мадриту стартує з порту "Хамптон" в американському штаті Вірджинія 13 листопада.

Керуватите судном професійний шкіпер з Великої Британії Ніккі Хендерсон. На борту також буде батько Грети Сванте Тунберг і 11-місячний син австралійської пари Ленні.

Що відомо про катамаран La Vagabonde?

Катамаран La Vagabonde оснащений сонячними батареями і гідрогенераторами. На відміну від яхти Malizia II, на якій Грета добиралася в Нью-Йорк, це судно обладнане зручностями.

Скільки часу триватиме подорож?

За попередніми даними, на перетин Атлантики може піти від 2 до 4 тижнів. За словами експертів, листопад – не найкращий сезон для таких подорожей. Температура місцями вже опустилася до -1, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Чому Грета не летить літаком?

Грета принципово не користується літаками, аби не забруднювати атмосферу викидами вуглекислого газу. На виступ і участь в екоакціях до Нью-Йорка Грета прямувала три тижні яхтою із сонячними батареями, аби не користуватися літаком.

Хто така Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.



У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

Оригінал промови Грети Тунберг на саміті ООН з питань зміни клімату: відео