15:46
13 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 12 листопада
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, 12 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Екоактивістка Грета Тунберг попливе в Мадрид на катамарані: фото

      344 Читать новость на русском
      Грета Тунберг попливе в Мадрид на катамарані
      Грета Тунберг попливе в Мадрид на катамарані / Фото з твіттер-сторінки Грети Тунберг

      Шведська екоактивістка Грета Тунберг вигадала, як перетнути Атлантичний океан, щоб потрапити у Мадрид на кліматичний саміт. Він відбудеться з 2 по 13 грудня.

      Активістка попливе на 15-метровому катамарані La Vagabonde ("Бурлака"), пише Deutsche Welle. Дівчинка запросила з собою у подорож австралійську пару яхтсменів-блогерів Райлі Уайтлум та Ілейна Каросу. Вони ведучі каналу на ютубі.

      До речі: На честь екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука: фото

      Подорож до Мадриту стартує з порту "Хамптон" в американському штаті Вірджинія 13 листопада.

      Керуватите судном професійний шкіпер з Великої Британії Ніккі Хендерсон. На борту також буде батько Грети Сванте Тунберг і 11-місячний син австралійської пари Ленні.

      Що відомо про катамаран La Vagabonde?

      Катамаран La Vagabonde оснащений сонячними батареями і гідрогенераторами. На відміну від яхти Malizia II, на якій Грета добиралася в Нью-Йорк, це судно обладнане зручностями.

      Скільки часу триватиме подорож?

      За попередніми даними, на перетин Атлантики може піти від 2 до 4 тижнів. За словами експертів, листопад – не найкращий сезон для таких подорожей. Температура місцями вже опустилася до -1, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

      Чому Грета не летить літаком?

      Грета принципово не користується літаками, аби не забруднювати атмосферу викидами вуглекислого газу. На виступ і участь в екоакціях до Нью-Йорка Грета прямувала три тижні яхтою із сонячними батареями, аби не користуватися літаком.

      Хто така Грета Тунберг?Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

      У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

      Оригінал промови Грети Тунберг на саміті ООН з питань зміни клімату: відео

       

      blog_ava
      Які продукти містять білок: список
      сьогодні
      10440
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Грета Тунберг Екологія Транспорт Водний транспорт Швеція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      сьогодні , 15:35 Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      Ірина Вихрущ 619
      У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка
      сьогодні , 15:15 У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка
      Вероніка Климська 327
      Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      сьогодні , 14:35 Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      1790
      До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору
      сьогодні , 13:56 До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору
      Настя Сукач 1921
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сьогодні , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 376
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук