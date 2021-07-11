Экокатастрофа из-за поисков золота: в России массово уничтожают реки – фото

Ученые провели масштабные исследования в России. Они обнаружили, что в сибирской части страны из-за добычи золота загрязнили 1 474 километра рек.

Золотоискатели разрушают тысячи километров рек

Исследование проводили в период с мая по июнь 2021 года. Эксперты проанализировали фотографии территорий Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии, сделанные со спутников.

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Наиболее загрязненными оказались реки в Красноярском регионе. Там обнаружили рекордное количество уничтожения – 14 случаев на 816 километров.



Уничтожение рек может вызвать новую экокатастрофу / Фото WWF

В Республике Тыва исследователи обнаружили аж 6 случаев уничтожения на 237 километров реки. В то же время в Кемеровской области и Республике Хакасия зафиксировали по 5 таких эпизодов на 218 и 203 километрах соответственно.



Ученые провели масштабные исследования в России / Фото WWF

Реки уничтожают также на Дальнем Востоке

Исследование провели также по рекам на Дальнем Востоке. Там обнаружили загрязнение на 2 885 километрах. Наихудшая ситуация в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском регионах.



Золотоискатели загрязняют реки / Фото WWF

По словам эксперта WWF и координатора экологической коалиции "реки без границ" Александра Колотова, такие результаты исследования указывают об "ужасной картине". Он подчеркнул, что ежегодно уничтожают новые сибирские реки.