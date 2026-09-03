Топ-5 народных депутатов, наносящих наибольший ущерб окружающей среде: кто возглавил антирейтинг

Общественные организации определили депутатов, чьи законодательные инициативы могут создавать наибольшие риски для окружающей среды. Эксперты оценивали как уже принятые, так и те законопроекты, которые еще находятся на рассмотрении парламента.

Необычный рейтинг составили "Игла" и "Экология – Право – Человек".

Кто попал в антирейтинг?

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук занял первое место в списке народных депутатов, чья законотворческая деятельность представляет наибольшую угрозу для окружающей среды. В топ-5 также вошли Игорь Фрис, Игорь Марчук, Александр Гайду и Татьяна Грищенко. Все четверо представляют парламентскую фракцию "Слуга народа".

Для оценки инициатив организация использовала собственный анализ, а также экспертные заключения природоохранных структур, в частности WWF-Украина, Greenpeace Украина, "Экодии", Украинской природоохранной группы и "Терен".

По словам председателя "Голки" Ирины Федорив, четыре депутата, разделившие между собой второе место, не сравнятся по потенциальному негативному воздействию с законодательными инициативами Стефанчука. Среди прочего речь идет о проекте нового Гражданского кодекса, который готовят ко второму чтению.

Авторы исследования считают, что принятие документа может оказать значительное влияние не только на правовую систему, но и на природоохранное законодательство. В частности, экологи обращают внимание на положения девятой книги проекта и отмечают, что Министерство юстиции рекомендовало исключить ее.

Среди других инициатив, которые попали в поле зрения природоохранных организаций, – законопроект "О рынке древесины". В "Экология – Право – Человек" заявляют о рисках для механизмов оценки воздействия на окружающую среду.

Отдельно в исследовании упоминается законопроект №15431, автором которого является Игорь Марчук, касающийся создания угодий для VIP-охоты. В WWF-Украина считают, что предложенные изменения могут ослабить существующие механизмы охраны дикой природы и создать дополнительные риски для биоразнообразия.

В то же время природоохранные организации отмечают, что в отдельных случаях после реакции общественности проблемные положения законопроектов удавалось изменить. В частности, это касалось законопроекта №15122, который в итоге не попал в антирейтинг после корректировки спорной поправки.

"Голка" также обратила внимание на работу парламентских фракций во время голосования за законопроекты из перечня Ukraine Facility Plan. По данным организации, больше всего голосований в этом направлении саботировала фракция "Батькивщина".

В то же время исследователи отмечают, что с 2023 года фракция "Слуга народа" ни разу не набрала 226 голосов ни за один законопроект, который в итоге стал законом, потому что монобольшинства в Верховной Раде фактически нет.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада не приняла три законопроекта, которые могли бы открыть для Украины более 4 миллиардов долларов международной поддержки. По его словам, парламентарии также провалили еще два законопроекта, предусмотренных программой Международного валютного фонда. Эти средства необходимы для финансирования обороны, социальных выплат и обеспечения стабильной работы государства.

Он подчеркнул, что международная помощь не является средствами власти или оппозиции, а направляется на нужды всей страны. В этом году от работы правительства и Рады зависит привлечение около 30 миллиардов долларов международной поддержки. Часть этой суммы зависит от решений Кабмина, а еще около 15 миллиардов долларов – от голосований в Раде.

Зеленский призвал депутатов принимать необходимые для Украины и евроинтеграции решения, даже если они сложны или непопулярны.