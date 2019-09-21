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      Экологическая катастрофа: на Киевщине нелегально плавили шины и мусор

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      Экологическая катастрофа под Киевом. Там рядом с жилыми домами горе-предприниматели устроили стихийную свалку. Ночью жгут шины и мусор. Жители окрестных сел не выдержали такого соседства и решили самостоятельно бороться с отравителями.

      Вместо огурцов и помидоров за трехметровым забором прячется стихийная свалка. На днях едкий запах почувствовали не только жители Бориспольского района, но и киевляне.

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      "Запах был достаточно сильно ощутимый ночью. Дети во многих семьях начали жаловаться на асматические проявления, начинали кашлять". Не могли выходить утром, когда еще эта дымка стояла, рассказала местная жительница Диана Ставская.

      бориспіль екологія
      Экологическая катастрофа на Киевщине

      Терпеть такое соседство жители близлежащих сел не стали. Решили самостоятельно бороться с отравителями. Сжигая резину, горе-предприниматели добывали так называемую легкую нефть и неплохо зарабатывали. Параллельно отравляя людей опасными выбросами, ведь с дымом в атмосферу попадает более 20 токсичных веществ. В частности углекислый газ, окись серы и азота, свинец и ртуть.

      Эти все ядовитые вещества, которые образуются в результате горения, попадают в атмосферу, мы этим всем дышим. Это та самая онкология, что можно получить, чаще всего – рак легких,
      – отметил эколог Александр Соколенко.

      Номер руководителя этого предприятия журналисты 24 канала нашли на сайте объявлений. Мужчина по имени Дмитрий предлагает услуги по скупке использованных шин. Но после бунта общественности объявление удаляет, а телефон выключает.

      бориспіль екологія
      Экологическая катастрофа на Киевщине

      На вызов активистов приехали правоохранители. По факту загрязнения земель те открыли уголовное производство, изъяли и оборудование.

      Оборудование вывезли, но проблема в другом – это мусор. Все идет в грунтовые воды и этим всем будем питаться мы,
      – отметил местный житель Андрей.

      К тому же, на территории продолжает тлеть мусор. В администрации Бориспольского совета отметили: все под контролем, а правоохранители через суд потребуют арестовать все имущество.

      Для того, чтобы дело не зашло в тупик, общественность берет ее под свой контроль.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Экология Новости Борисполя
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