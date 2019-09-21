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      Екологічна катастрофа: на Київщині нелегально плавили шини та сміття

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      Екологічна катастрофа під Києвом. Там поруч із житловими будинками горе-підприємці влаштували стихійне звалище. Уночі палять шини та сміття. Мешканці навколишніх сіл не витримали такого сусідства і вирішили самостійно боротися із отруйникам.

      Замість огірків та помідорів за триметровим парканом ховається стихійне звалище. Днями їдкий сморід відчули не лише жителі Бориспільського району, а й кияни.

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      "Запах був досить сильний відчутний в ночі. Діти в багатьох сім'ях почали скаржитись на асматичні прояви такі, починали кашляти". Не могли виходити вранці, коли ще ця димка стояла, розповіла місцева жителька Діана Ставська.

      бориспіль екологія
      Екологічна катастрофа на Київщині

      Терпіти таке сусідство жителі прилеглих сіл не стали. Вирішили самостійно боротися з отруйниками. Спалюючи гуму, горе-підприємці видобували так звану легку нафту та непогано заробляли. Паралельно отруюючи людей небезпечними викидами, адже з димом в атмосферу потрапляє більш як 20 токсичних речовин. Зокрема вуглекислий газ, окис сірки і азоту, свинець та ртуть.

      Ці всі отруйні речовини, які утворюються внаслідок горіння потрапляють в атмосферу ми цим всім дихаємо. Це та сама онкологія, що можна отримати, найчастіше – рак легенів,
      – наголосив еколог Олександр Соколенко.

      Номер керівника цього підприємства журналісти 24 каналу знайшли на сайті оголошень. Чоловік на ім'я Дмитро пропонує послуги зі скупки використаних шин. Але після бунту громадськості оголошення видаляє, а телефон вимикає.

      бориспіль екологія
      Екологічна катастрофа на Київщині

      На виклик активістів приїхали правоохоронці. За фактом забруднення земель ті відкрили кримінальне провадження, вилучили й обладнання.

      Устаткування вивезли, але проблема в іншому – це сміття. Все йде в грунтові води і цим всім будемо харчуватися ми,
      – зазначив місцевий житель Андрій.

      До того ж, на території продовжує тліти купа сміття. В адміністрації Бориспільської ради зауважили: все під контролем, а правоохоронці через суд вимагатимуть арештувати все майно.

      Для того, щоб справа не зайшла у глухий кут, громадськість бере її під свій контроль.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Екологія Новини Борисполя
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