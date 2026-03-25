Правительство может отменить экологическую оценку для крупных проектов: активисты назвали риски от этого

Минразвития подготовило постановление, которое может кардинально изменить правила реализации крупных проектов в Украине. Под угрозой – экологические процедуры и контроль, что может повлиять не только на окружающую среду, но и на экономическую безопасность.

Об этом пишет общественная инициатива "Голка".

Что известно о решении, которое может принять правительство по экологии?

Министерство развития общин и территорий подготовило проект постановления, который вводит экспериментальный порядок реализации планов устойчивости. Документ еще не обнародован, однако его уже передали на ознакомление чиновникам, народным депутатам и экспертам. По оценкам специалистов, он предусматривает отмену ряда важных процедур – как в сфере защиты окружающей среды, так и экономической безопасности.

Аналитик инициативы "Голка" Георгий Могильный отмечает, что речь идет, в частности, об отмене стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду.

Если правительство примет это постановление, то это действительно позволит быстрее начать крупные проекты, потому что так уничтожится этап контроля за экологическими требованиями. Но на стадии реализации проектов предохранители и дальше существуют. Таким образом у нас растут не только экологические, но и экономические риски. Не будет никаких гарантий, что после того, как в проект вложат значительные средства, его можно будет успешно завершить,

– объясняет он.

Аналитик напомнил, что Орхусскую конвенцию, которая гарантирует право на безопасную окружающую среду, принимали под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. То есть эти процедуры важны не только для экологии, но и для экономики. Поэтому проблемы надо решать на ранних этапах, пока ресурсы еще не потрачены.

В то же время в Украине уже готовят масштабные инфраструктурные проекты, в частности на Закарпатье. Областная военная администрация разработала комплексный план устойчивости региона, который предусматривает введение в эксплуатацию ветровых электростанций. Об этом говорится в ответе министерства на обращение "Украинской природоохранной группы". Несмотря на возможную отмену экологических процедур, в ведомстве отмечают важность своевременного и полноценного информирования граждан.



Отрывок из ответа Министерства развития общин и территорий на письмо "Украинской природоохранной группе" / Фото "Голки"

Руководитель экспертного отдела этой организации Петр Тестов предостерегает, что в случае принятия постановления говорить о прозрачности уже не придется.

"Если правительство примет новое постановление и уничтожит оценку воздействия на окружающую среду на раннем этапе, то о своевременном, адекватном и эффективном информировании граждан не может быть и речи. Сейчас такую процедуру проходит строительство ВЭС на полонине Красная и на Свидовце и других хребтах. Если это постановление будет принято, то уже завтра они могут начать рыть котлованы под фундаменты, не завершая процедуру", – отметил Тестов.

По словам эксперта, такие упрощения можно понять для критической инфраструктуры в городах, которые страдают от обстрелов. Но применение их к крупным проектам в горах имеет вид лоббирования частных интересов.

Какая экологическая ситуация на Закарпатье сейчас?

Сейчас в долине Руна уже продолжается строительство ветроэлектростанций, которое связывают с бизнес-интересами бывшего народного депутата Максим Ефимов. Производство оборудования для этих проектов было релоковано из Краматорска в Закарпатье.

Кроме того, в прошлом году Верховная Рада Украины приняла так называемый закон "О Закарпатье", который предусматривает специальный механизм принудительного отчуждения земель в Ужгородском районе.

Эксперты указывают, что новые нормы создают риски вырубки лесов и могут открыть путь к коррупционным схемам с выкупом недвижимости по завышенным ценам. Также отмечается, что отдельные положения документа противоречат Конституции. Закон поддержали народные депутаты Роберт Горват, Валерий Лунченко, Василий Петевка и Владислав Поляк.

На этом фоне ветеран и эколог Андрей Тупиков призывает подписать петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием защитить Карпаты от хаотичной застройки. Эксперты предлагают ограничить строительство ветровых электростанций и других крупных объектов на высоте более 1 000 метров над уровнем моря, чтобы сохранить высокогорные экосистемы.

Напомним, ранее в общественной инициативе "Голка" рассказывали, что петиция о защите Карпат от вырубки лесов была опубликована на сайте Офиса Президента только с пятой попытки.