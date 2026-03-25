Про це пише громадська ініціатива "Голка".

Що відомо про рішення, яке може ухвалити уряд щодо екології?

Міністерство розвитку громад та територій підготувало проєкт постанови, який запроваджує експериментальний порядок реалізації планів стійкості. Документ ще не оприлюднений, однак його вже передали на ознайомлення урядовцям, народним депутатам і експертам. За оцінками фахівців, він передбачає скасування низки важливих процедур – як у сфері захисту довкілля, так і економічної безпеки.

Аналітик ініціативи "Голка" Георгій Могильний зазначає, що йдеться, зокрема, про скасування стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.

Якщо уряд прийме цю постанову, то це дійсно дозволить швидше розпочати великі проєкти, бо так знищиться етап контролю за екологічними вимогами. Але на стадії реалізації проєктів запобіжники і далі існують. Таким чином у нас зростають не лише екологічні, а й економічні ризики. Не буде жодних гарантій, що після того, як у проєкт вкладуть значні кошти, його можна буде успішно завершити,

– пояснює він.

Аналітик нагадав, що Орхуську конвенцію, яка гарантує право на безпечне довкілля, ухвалювали під егідою Європейської економічної комісії ООН. Тобто ці процедури важливі не лише для екології, а й для економіки. Тож проблеми треба вирішувати на ранніх етапах, поки ресурси ще не витрачені.

Водночас в Україні вже готують масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема на Закарпатті. Обласна військова адміністрація розробила комплексний план стійкості регіону, який передбачає введення в експлуатацію вітрових електростанцій. Про це йдеться у відповіді міністерства на звернення "Української природоохоронної групи". Попри можливе скасування екологічних процедур, у відомстві наголошують на важливості своєчасного та повноцінного інформування громадян.



Уривок з відповіді Міністерства розвитку громад та територій на лист "Українській природоохоронній групі" / Фото "Голки"

Керівник експертного відділу цієї організації Петро Тєстов застерігає, що у разі ухвалення постанови говорити про прозорість уже не доведеться.

"Якщо уряд прийме нову постанову і знищить оцінку впливу на довкілля на ранньому етапі, то про своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадян не може бути й мови. Зараз таку процедуру проходить будівництво ВЕС на полонині Красна і на Свидовці та інших хребтах. Якщо ця постанова буде прийнята, то вже завтра вони можуть почати рити котловани під фундаменти, не завершуючи процедуру", – зазначив Тєстов.

За словами експерта, такі спрощення можна зрозуміти для критичної інфраструктури в містах, які страждають від обстрілів. Але застосування їх до великих проєктів у горах має вигляд лобіювання приватних інтересів.

Яка екологічна ситуація на Закарпатті зараз?

Наразі на полонині Руна вже триває будівництво вітроелектростанцій, яке пов'язують із бізнес-інтересами колишнього народного депутата Максим Єфімов. Виробництво обладнання для цих проєктів було релоковане з Краматорська до Закарпаття.

Крім того, торік Верховна Рада України ухвалила так званий закон "Про Закарпаття", який передбачає спеціальний механізм примусового відчуження земель в Ужгородському районі.

Експерти вказують, що нові норми створюють ризики вирубки лісів і можуть відкрити шлях до корупційних схем із викупом нерухомості за завищеними цінами. Також зазначається, що окремі положення документа суперечать Конституції. Закон підтримали народні депутати Роберт Горват, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Владислав Поляк.

На цьому тлі ветеран і еколог Андрій Тупіков закликає підписати петицію до президента Володимир Зеленський із вимогою захистити Карпати від хаотичної забудови. Експерти пропонують обмежити будівництво вітрових електростанцій та інших великих об'єктів на висоті понад 1 000 метрів над рівнем моря, щоб зберегти високогірні екосистеми.

Нагадаємо, раніше у громадській ініціативі "Голка" розповідали, що петиція про захист Карпат від вирубки лісів була опублікована на сайті Офісу Президента тільки з п'ятої спроби.