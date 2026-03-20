Документ называется "О неотложных действиях для сохранения природы и культурного наследия Украинских Карпат". Детали сообщает "Голка".

Андрей Тупиков подал текст петиции на сайте ОП еще в феврале. Там он требовал у президента безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект, который урегулирует особые условия устойчивого развития Карпатского региона и обеспечит охрану его уникальных природных комплексов, ландшафтов и культуры.

Законодательная инициатива президента должна также сделать невозможным сплошные рубки лесов, любые формы масштабного строительства и размещения связанной инженерной инфраструктуры на территориях выше 1000 метров над уровнем моря, а также на других природных участках, которые имеют ключевое значение для сохранения биоразнообразия, водных ресурсов и ландшафтов. Но петицию не регистрировали четыре раза и ветеран и эколог Тупиков обращался в течение месяца и в Офис президента, и к уполномоченному по правам человека по этому поводу,

– говорится в материале.

Крайне необходимо создать новые и расширить уже имеющиеся природоохранные территории в Карпатах, в частности заказников "Свободный Свидовец", "Полонина Острая", "Полонина Красная", "Полонина Апецкая", "Полонина Бычков", "Лютянская Голица", "Верховинский Водораздельный хребет", национальных природных парков "Величественные Карпаты", "Верховинский". Ходатайство об этом уже давно было подано в профильное министерство.

Дело в том, что во время войны и так постоянно разрушается инфраструктура, а природа и культурное наследие под угрозой. Поэтому собственноручно уничтожать уникальную природу Карпат – преступление.

К тому же карпатские леса – это не только украинское наследие, но и европейское. Украина брала на себя международные природоохранные обязательства. Пришло время их выполнить.

Важно! Автор петиции подчеркивает, что Карпаты являются природным ресурсом, который может поддержать восстановление общества после войны.

Журналисты привели примеры того, как власть уничтожает Карпаты:

Законопроект "Об Изумрудной сети" народные депутаты провалили еще в 2021 году. Он должен был заблокировать возможность строить в Карпатах, но за него до сих пор не проголосовали.

В 2025 году Верховная Рада "поддержала так называемый закон Игоря Мазепы (проект 12089), который обнулил претензии к дерибанщикам зеленых зон и побережий, если с момента незаконного отчуждения земли у общины или государства прошло более 10 лет". Решение раскритиковали Европарламент и Еврокомиссия.

в 2026 году исчезло Министерство окружающей среды, ведь Верховная Рада решила совместить три министерства в одно. Его работу не восстановили, несмотря на обращение активистов.

В этом же году Министерство экономики выдало положительное заключение оценки воздействия на окружающую среду для строительства ветряков на полонине Руна в Карпатах.

Там ведет застройку фирма, приближенная к бывшему регионалу Максиму Ефимову. Дорогу на полонину построило ГП "Леса Украины" за собственные средства, для этого вырубив пралес и начав строить фундаменты до получения официального разрешения на реализацию проекта. Природоохранные организации раскритиковали решение Минэкономики не только учитывая вред для окружающей среды, но и учитывая то, что правительство по сути устанавливает неодинаковые правила игры для бизнеса. От таких решений, которые легализуют нарушения, страдает и добропорядочный бизнес, который сначала оформляет разрешения, а потом начинает работы,

– подчеркнули в "Голке".

Как спасти Карпаты?

Добавим, что журналисты NGL.media сообщали: Украинские Карпаты потеряли 10% лесов за последние 20 лет. Речь о 161 тысяче гектаров леса, что сопоставимо с площадью Киева, Харькова, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Тернополя вместе взятых.