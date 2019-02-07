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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Экология и выборы – как не стать жертвой манипуляций

      7 Читати новину українською
      Как политики манипулируют темой окружающей среды
      Как политики манипулируют темой окружающей среды / Twitter

      Накануне выборов каждый кандидат и партия обещают побороть коррупцию, снизить цены и преодолеть экологические проблемы. Вопрос в том, что этот процесс уже идет не один год. А обещания все, наконец, исправить – не более, чем предвыборные манипуляции.

      Об этом в видеоблоге 24 канала Воруют миллионами: как чиновники нагло наживаются на украинском экологии напомнила журналист Янина Ткачук.

      Забота об экологии на "высшем уровне", действительно, должна вестись силами законодателей. Вредное производство, экологическая ответственность промышленности, контроль вырубки лесов и сохранения биоразнообразия – все это не под силу простому человеку.

      Но как раз эти вопросы тесно переплетаются с бизнес-интересами. Поэтому преодоление экологических проблем должно быть системным и взвешенным. Завалы мусора не одолеть одним законом на две страницы. Вырубленные леса не вырастить только постановлением. Затерянный в металлургических регионах окружающей среды не восстановить новым налогом,
      – отметила автор.

      Какие методы используют политики для манипуляции на выборах – читайте в материале 24 канала

      Например, в программе партии "Сила людей" обещают современные механизмы утилизации мусора, увеличение доли "зеленой энергетики", строительство жилья и промышленных объектов в гармонии с природой. Подобные обещания мы слышали уже не раз. Но над всем этим уже работает законодательный аппарат.

      Мы гармонизируем украинское законодательство с европейским и мировым. К примеру, Украина присоединилась к Парижскому климатическому соглашению. Мы утвердили порядок осуществления государственного мониторинга вод, что соответствует директивам Европейского Союза. Мы внедряем законодательство для цивилизованного обращения с отходами. А "зеленая энергетика" в условиях действующего "зеленого" тарифа так и вовсе чувствует себя прекрасно, – напомнила журналист.

      Чтобы защититься от манипуляций – стоит как минимум просмотреть программу кандидата, партии и проанализировать ее.

      Читайте также: Дорогие отходы: почему Украина тонет в мусоре

      blog_ava
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
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      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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