Екологія і вибори – як не стати жертвою маніпуляцій

Напередодні виборів кожен кандидат і партія обіцяють подолати корупцію, знизити ціни і подолати екологічні проблеми. Питання в тому, що цей процес вже триває не один рік. А обіцянки все, нарешті, виправити – не більше, ніж передвиборчі маніпуляції.

Про це у відеоблозі 24 каналу Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології нагадала журналіст Яніна Ткачук.

Турбота про екологію на "найвищому рівні", дійсно, мала б вестися силами законодавців. Шкідливе виробництво, екологічна відповідальність промисловості, контроль вирубки лісів і збереження біорізноманіття – все це не під силу простій людині.

Але якраз ці питання тісно переплітаються з бізнес-інтересами. Тому подолання екологічних негараздів має бути системним і виваженим. Завали сміття не подолати одним законом на дві сторінки. Вирубані ліси не виростити лише постановою. Загублене в металургійних регіонах довкілля не відновити новим податком,

– зауважила автор.

Які методи використовують політики для маніпуляції на виборах – читайте у матеріалі 24 каналу

Наприклад, у програмі партії "Сила людей" обіцяють сучасні механізми утилізації сміття, збільшення частки "зеленої енергетики", будівництво житла та промислових об'єктів у гармонії з природою. Подібні обіцянки ми чули вже не раз. Але над усім цим вже працює законодавчий апарат.

Ми гармонізуємо українське законодавство з європейським і світовим. До прикладу, Україна долучилася до Паризької кліматичної угоди. Ми затвердили порядок здійснення державного моніторингу вод, що відповідає директивам Європейського Союзу. Ми впроваджуємо законодавство для цивілізованого поводження з відходами. А "зелена енергетика" в умовах чинного "зеленого" тарифу так і зовсім почуває себе чудово, – нагадала журналіст.

Щоб захиститися від маніпуляцій – варто як мінімум проглянути програму кандидата, партії і проаналізувати її.

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