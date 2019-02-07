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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Екологія і вибори – як не стати жертвою маніпуляцій

      7 Читать новость на русском
      Як політики маніпулюють темою довкілля
      Як політики маніпулюють темою довкілля / Twitter

      Напередодні виборів кожен кандидат і партія обіцяють подолати корупцію, знизити ціни і подолати екологічні проблеми. Питання в тому, що цей процес вже триває не один рік. А обіцянки все, нарешті, виправити – не більше, ніж передвиборчі маніпуляції.

      Про це у відеоблозі 24 каналу Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології нагадала журналіст Яніна Ткачук.

      Турбота про екологію на "найвищому рівні", дійсно, мала б вестися силами законодавців. Шкідливе виробництво, екологічна відповідальність промисловості, контроль вирубки лісів і збереження біорізноманіття – все це не під силу простій людині.

      Але якраз ці питання тісно переплітаються з бізнес-інтересами. Тому подолання екологічних негараздів має бути системним і виваженим. Завали сміття не подолати одним законом на дві сторінки. Вирубані ліси не виростити лише постановою. Загублене в металургійних регіонах довкілля не відновити новим податком,
      – зауважила автор.

      Які методи використовують політики для маніпуляції на виборах – читайте у матеріалі 24 каналу

      Наприклад, у програмі партії "Сила людей" обіцяють сучасні механізми утилізації сміття, збільшення частки "зеленої енергетики", будівництво житла та промислових об'єктів у гармонії з природою. Подібні обіцянки ми чули вже не раз. Але над усім цим вже працює законодавчий апарат.

      Ми гармонізуємо українське законодавство з європейським і світовим. До прикладу, Україна долучилася до Паризької кліматичної угоди. Ми затвердили порядок здійснення державного моніторингу вод, що відповідає директивам Європейського Союзу. Ми впроваджуємо законодавство для цивілізованого поводження з відходами. А "зелена енергетика" в умовах чинного "зеленого" тарифу так і зовсім почуває себе чудово, – нагадала журналіст.

      Щоб захиститися від маніпуляцій – варто як мінімум проглянути програму кандидата, партії і проаналізувати її.

      Читайте також: Дорогі відходи: чому Україна тоне в смітті

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      Теги: Новини України Новини політики Екологія Публікації Статті
      Джерело: 24 канал
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