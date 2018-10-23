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      Які методи використовують політики для маніпуляції на виборах

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      Передвиборча кампанія ще офіційно не стартувала, але майбутні кандидати вже почали боротьбу за голоси. Як завжди, вони пропонують виборцям привілеї за голос. Найчастіше цій пропозиції піддаються так звані мобільні виборці: студенти, заробітчани та переселенці.

      За даними Міжнародної організації з міграції, кількість тільки внутрішніх заробітчан та переселенців складає три мільйони, а ще півтора мільйона студентів. Саме їх політики намагаються підкупити, адже ці виборці можуть оформити тимчасову реєстрацію і проголосувати на конкретній дільниці.

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      Для цього треба звернутися до відділу державного реєстру виборців. Такий є у кожному районі міста чи області. Взяти паспорт і заяву з сайту держреєстру виборців, а також обґрунтувати таке звернення.

      Обов’язковими є підтверджувальні документи, наприклад, договір оренди житла або довідки з місця праці, – зазначив керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

      За словами експертів, саме довідку про зміну реєстрації часто підробляють, а найчастіше це відбувається в областях. Найлегше маніпулювати студентами, які мають тимчасову прописку в гуртожитку. Довідки не потрібні, а підкупити можна багатьох. Також, їх часто заохочують грошима до участі у замовних мітингах. Як от, наприклад, нещодавні акції проти директора НАБУ.

      "Теоретично ви можете знайти людей, які би могли проголосувати за фіктивними договорами. Наприклад, в якомусь одному будинку зареєстровано 60 людей, і ці 60 голосів мають певний вплив на вибори", – зауважив Стельмах.

      Акція проти директора НАБУ
      Акція проти директора НАБУ

      За словами самих студентів, на практиці вони з таким не стикалися і нічого про це не знають.

      Насправді проблема на слуху, і такого бути апріорі не повинно, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

      Згідно з Кримінальним Кодексом, посадовцю, який намагався підкупити виборця, загрожує від двох до семи років позбавлення волі. Хоча насправді суд не виніс вирок ще жодному порушнику. А все тому, що підстави прописані не чіткою.

      Все залежить від законодавства, яке, безперечно, треба поміняти. Якщо не посилити відповідальність, то хоча б забезпечити, щоб вона наставала. А від виборців, в свою чергу, треба вимагати не боятися сказати про те, що їх спробували підкупити,
      – експерт руху "Чесно" Єгор Поляков.

      Законодавство хочуть вдосконалити і уряд уже вніс законопроект до парламенту. Запропоновано карати тих, хто бере передвиборчі подачки, не лише штрафом, а й позбавляти волі до двох років. А щодо політиків, то більш конкретно прописали пункти порушень. Та все це запрацює, якщо депутати підтримають урядову ініціативу в сесійній залі.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Верховна Рада Законодавство Гроші Хабар
      Джерело: 24 канал
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