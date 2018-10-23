Які методи використовують політики для маніпуляції на виборах

Передвиборча кампанія ще офіційно не стартувала, але майбутні кандидати вже почали боротьбу за голоси. Як завжди, вони пропонують виборцям привілеї за голос. Найчастіше цій пропозиції піддаються так звані мобільні виборці: студенти, заробітчани та переселенці.

За даними Міжнародної організації з міграції, кількість тільки внутрішніх заробітчан та переселенців складає три мільйони, а ще півтора мільйона студентів. Саме їх політики намагаються підкупити, адже ці виборці можуть оформити тимчасову реєстрацію і проголосувати на конкретній дільниці.

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Для цього треба звернутися до відділу державного реєстру виборців. Такий є у кожному районі міста чи області. Взяти паспорт і заяву з сайту держреєстру виборців, а також обґрунтувати таке звернення.

Обов’язковими є підтверджувальні документи, наприклад, договір оренди житла або довідки з місця праці, – зазначив керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

За словами експертів, саме довідку про зміну реєстрації часто підробляють, а найчастіше це відбувається в областях. Найлегше маніпулювати студентами, які мають тимчасову прописку в гуртожитку. Довідки не потрібні, а підкупити можна багатьох. Також, їх часто заохочують грошима до участі у замовних мітингах. Як от, наприклад, нещодавні акції проти директора НАБУ.

"Теоретично ви можете знайти людей, які би могли проголосувати за фіктивними договорами. Наприклад, в якомусь одному будинку зареєстровано 60 людей, і ці 60 голосів мають певний вплив на вибори", – зауважив Стельмах.



Акція проти директора НАБУ

За словами самих студентів, на практиці вони з таким не стикалися і нічого про це не знають.

Насправді проблема на слуху, і такого бути апріорі не повинно, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

Згідно з Кримінальним Кодексом, посадовцю, який намагався підкупити виборця, загрожує від двох до семи років позбавлення волі. Хоча насправді суд не виніс вирок ще жодному порушнику. А все тому, що підстави прописані не чіткою.

Все залежить від законодавства, яке, безперечно, треба поміняти. Якщо не посилити відповідальність, то хоча б забезпечити, щоб вона наставала. А від виборців, в свою чергу, треба вимагати не боятися сказати про те, що їх спробували підкупити,

– експерт руху "Чесно" Єгор Поляков.

Законодавство хочуть вдосконалити і уряд уже вніс законопроект до парламенту. Запропоновано карати тих, хто бере передвиборчі подачки, не лише штрафом, а й позбавляти волі до двох років. А щодо політиків, то більш конкретно прописали пункти порушень. Та все це запрацює, якщо депутати підтримають урядову ініціативу в сесійній залі.