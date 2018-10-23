11:33
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Какие методы используют политики для манипуляции на выборах

      48 Читати новину українською

      Предвыборная кампания еще официально не стартовала, но будущие кандидаты уже начали борьбу за голоса. Как всегда, они предлагают избирателям привилегии за голос. Чаще всего этому предложению подвергаются так называемые мобильные избиратели: студенты, заробитчаны и переселенцы.

      По данным Международной организации по миграции, число только внутренних гастарбайтеров и переселенцев составляет три миллиона, а еще полтора миллиона студентов. Именно их политики пытаются подкупить, ведь эти избиратели могут оформить временную регистрацию и проголосовать на конкретном участке.

      Читайте также: Выборы президента: как узнать все о кандидатах

      Для этого надо обратиться в отдел государственного реестра избирателей. Такой есть в каждом районе города или области. Взять паспорт и заявление с сайта госреестра избирателей, а также обосновать такое обращение.

      Обязательными являются подтверждающие документы, например, договор аренды жилья или справка с места работы, – отметил руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

      По словам экспертов, именно справку о смене регистрации часто подделывают, а чаще всего это происходит в областях. Легче всего манипулировать студентами, имеющими временную прописку в общежитии. Справки не нужны, а подкупить можно многих. Также, их часто поощряют деньгами к участию в заказных митингах. Как вот, например, недавние акции против директора НАБУ.

      "Теоретически вы можете найти людей, которые бы могли проголосовать по фиктивным договорам. Например, в каком-то одном доме зарегистрировано 60 человек, и эти 60 голосов имеют определенное влияние на выборы", – отметил Стельмах.

      Акція проти директора НАБУ
      Акция против директора НАБУ

      По словам самих студентов, на практике они с таким не сталкивались и ничего об этом не знают.

      На самом деле проблема на слуху, и такого быть априори не должно, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

      Согласно Уголовному Кодексу, чиновнику, который пытался подкупить избирателя, грозит от двух до семи лет лишения свободы. Хотя на самом деле суд не вынес приговор еще ни одному нарушителю. А все потому, что основания прописаны не четко.

      Все зависит от законодательства, которое, бесспорно, надо поменять. Если не ужесточить ответственность, то хотя бы обеспечить, чтобы она наступала. А от избирателей, в свою очередь, надо требовать не бояться сказать о том, что их попытались подкупить,
      – эксперт движения "Честно" Егор Поляков.

      Законодательство хотят усовершенствовать и правительство уже внесло законопроект в парламент. Предложено наказывать тех, кто берет предвыборные подачки, не только штрафом, но и лишать свободы до двух лет. А насчет политиков, то более конкретно прописали пункты нарушений. И все это заработает, если депутаты поддержат правительственную инициативу в сессионном зале.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Выборы Президента 2019 Верховная Рада Взятка Законодательство
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Необычное ДТП в Черновцах: в аварию попал раритетный автомобиль
       26 июня 2016 , 10:10
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Наставник Коноплянки признался, что сказал в перерыве матча против Боруссии Ярмоленко, в котором Шальке чудом отыграл 4 гола
       26 ноября 2017 , 09:50
      Леванте сенсационно обыграл Барселону в сверхрезультативном матче, прервав ее беспроигрышную серию в чемпионате
       13 мая , 23:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук