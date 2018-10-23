Какие методы используют политики для манипуляции на выборах

Предвыборная кампания еще официально не стартовала, но будущие кандидаты уже начали борьбу за голоса. Как всегда, они предлагают избирателям привилегии за голос. Чаще всего этому предложению подвергаются так называемые мобильные избиратели: студенты, заробитчаны и переселенцы.

По данным Международной организации по миграции, число только внутренних гастарбайтеров и переселенцев составляет три миллиона, а еще полтора миллиона студентов. Именно их политики пытаются подкупить, ведь эти избиратели могут оформить временную регистрацию и проголосовать на конкретном участке.

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Для этого надо обратиться в отдел государственного реестра избирателей. Такой есть в каждом районе города или области. Взять паспорт и заявление с сайта госреестра избирателей, а также обосновать такое обращение.

Обязательными являются подтверждающие документы, например, договор аренды жилья или справка с места работы, – отметил руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

По словам экспертов, именно справку о смене регистрации часто подделывают, а чаще всего это происходит в областях. Легче всего манипулировать студентами, имеющими временную прописку в общежитии. Справки не нужны, а подкупить можно многих. Также, их часто поощряют деньгами к участию в заказных митингах. Как вот, например, недавние акции против директора НАБУ.

"Теоретически вы можете найти людей, которые бы могли проголосовать по фиктивным договорам. Например, в каком-то одном доме зарегистрировано 60 человек, и эти 60 голосов имеют определенное влияние на выборы", – отметил Стельмах.



Акция против директора НАБУ

По словам самих студентов, на практике они с таким не сталкивались и ничего об этом не знают.

На самом деле проблема на слуху, и такого быть априори не должно, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно Уголовному Кодексу, чиновнику, который пытался подкупить избирателя, грозит от двух до семи лет лишения свободы. Хотя на самом деле суд не вынес приговор еще ни одному нарушителю. А все потому, что основания прописаны не четко.

Все зависит от законодательства, которое, бесспорно, надо поменять. Если не ужесточить ответственность, то хотя бы обеспечить, чтобы она наступала. А от избирателей, в свою очередь, надо требовать не бояться сказать о том, что их попытались подкупить,

– эксперт движения "Честно" Егор Поляков.

Законодательство хотят усовершенствовать и правительство уже внесло законопроект в парламент. Предложено наказывать тех, кто берет предвыборные подачки, не только штрафом, но и лишать свободы до двух лет. А насчет политиков, то более конкретно прописали пункты нарушений. И все это заработает, если депутаты поддержат правительственную инициативу в сессионном зале.