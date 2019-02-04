Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології

Передвиборчі перегони стартували. Проблем в українців "побільшало" в кілька разів. Ми стали зубожіліші, незахищеніші, навколо нас скупчилися темні хмари поганої медицини, неякісної освіти, жалюгідної економіки.

Врятувати нас зможуть виключно ті, хто пішли на передвиборчі перегони. До слова, часто це ті самі люди, що досі писали нам закони й мали б відповідати за їх дотримання.

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Але є й такі, хто має змогу проявити себе вперше. Втім, граблі неприкритого популізму вони обирають ті самі – дешевий газ, низькі тарифи на комуналку, долар по 8, і екологія. Екологічні експерти повідомили, що до них вже звертаються політичні сили з проханнями пропрацювати екологічні напрями їхнього популізму, тобто передвиборчих програм.

Екологічна турбота політичних партій – це не є погано. Навпаки, це похвально. Але біда в тому, що мало хто дійсно збирається дбати про екологію. А це вже маніпуляція. З соціально-економічними маніпуляціями ясно – політики прагнуть подарувати нам "сите" життя вже завтра в обмін на наші голоси.

Але чому українці стають жертвами екологічних маніпуляцій? Тому що це психологічне "гладінню самого себе по голові". Екологія – такий щит – "Я хороший. Я дбаю про довкілля". Як найпростіше підтримати екологію? Правильно, натякають політики – виберіть тих, хто пообіцяє зробити це за вас. А далі можна нічого й не робити, головне – пообіцяти.

Хто маніпулює на темі екології?

Тема пафосного і безрезультатного піару на екологічних проблемах для нашої політики не нова. У 1998 році "Партія зелених" прийшла в парламент на хвилі голосних заяв про екологічне відновлення України. Але їхні лозунги були повністю популістичні.



"Партія зелених"

За оцінкою британського політолога Ендрю Вілсона, партія була "притулком для олігархів, а не "Партією зелених": у її виборчому списку більшість – бізнесмени.

Для власне екології України вони так нічого не зробили. Ділити крісла і портфелі, а також контролювати дотримання екологічних норм – вигідніше. А той факт, що на екології можна заробляти нечувані статки у власну кишеню, успішно довів колишній очільник державної екоінспекції України Андрій Заїка. У нього нарахували майна на 27 мільйонів, які він не заробив.

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Андрій Заїка

Як подолати екологічні проблеми в Україні?

Турбота про екологію на "найвищому рівні", дійсно, мала б вестися силами законодавців. Шкідливе виробництво, екологічна відповідальність промисловості, контроль вирубки лісів і збереження біорізноманіття – все це не під силу простій людині.

Але якраз ці питання тісно переплітаються з бізнес-інтересами Тому подолання екологічних негараздів має бути системним і виваженим. Завали сміття не подолати одним законом на дві сторінки. Вирубані ліси не виростити лише постановою. Загублене в металургійних регіонах довкілля не відновити новим податком.

Проста аналогія – можна знизити тариф на газ вдвічі. Але тоді недостачу має хтось заплатити. Бюджет, наприклад, тобто – ми з вами. І можна зобов'язати бізнес платити великий екологічний податок, а за ці гроші – захищати довкілля.

Але тоді бізнес перегляне свою діяльність, реструктурує її, і або споживачі товарів та послуг заплатять цей екологічний податок, або бізнес перестане працювати. Тоді податків не буде ніяких. І екологія нічого не отримає, звісно.

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Наприклад, у програмі партії "Сила людей" обіцяють сучасні механізми утилізації сміття, збільшення частки "зеленої енергетики", будівництво житла та промислових об'єктів у гармонії з природою. Подібні обіцянки ми чули вже не раз. Але над усім цим вже працює законодавчий апарат.

Не все йде лекго й швидко. І роботи для екоекспертів – на роки, якщо не сотні років, наперед. Однак ми гармонізуємо українське законодавство з європейським і світовим. До прикладу, Україна долучилася до Паризької кліматичної угоди. Ми затвердили порядок здійснення державного моніторингу вод, що відповідає директивам Європейського Союзу.

Ми впроваджуємо законодавство для цивілізованого поводження з відходами. А "зелена енергетика" в умовах чинного "зеленого" тарифу так і зовсім почуває себе чудово. Тому найчесніше, що під час агітації можуть зробити політичні сили – пообіцяти, що вони продовжуватимуть політику турботи про екологію і вестимуть її з прив'язкою до реального життя.

А гасла на кшталт "Ми будемо, ми розпочнемо…" – це маніпуляція. Ота сама: "Оберіть мене і більше ні про що не думайте". Як захиститися від маніпуляцій? Як мінімум – проглянути програму кандидата, партії й проаналізувати її.