Як живе найбагатший екоінспектор-хабарник України: статки, які шокують

Спеціалізована антикорупційна прокуратура переможно звітує, що справа найодіознішого та найбагатшого екоінспектора країни нарешті дійшла до судового розгляду. Андрій Заїка, який очолював державну екоінспекцію України з травня 2015 по лютий 2017 року та вразив громадськість своїми статками, незабаром постане перед судом.

Про неймовірні статки Андрія Заїки говорили усі ЗМІ, а прем'єр Володимир Гройсман публічно звільнив його з посади на засіданні уряду. Ініціатором звільнення чиновника тоді виступив міністр екології Остап Семерак, він неодноразово натякав, що незадоволений роботою Держекоінспекції, а аудит роботи цього органу під керівництвом Заїки виявив багато корупційних порушень.

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Насправді САП передала до суду справу про неправдиве декларування доходів посадовою особою. З одного боку – розчарування, адже мови про конкретні корупційні зловживання на посаді головного держекоінспектора не йдеться. З іншого – сенсаційна цифра від прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які нарахували майна на "зайвих" 27 мільйонів гривень.



Андрій Заїка

І це при тому, що декларація екс-чиновника й без того рясніла двома десятками земельних ділянок в елітних Підгірцях, мільйонними сумами у гривні та у валюті готівкою, дорогими годинниками та люксовими авто. Ще тоді, коли декларації тільки з'явились у публічному просторі, це викликало відвертий шок у громадськості.

Пояснення захмарним статкам чиновника тоді було його бізнес-минуле. До приходу на держслужбу Заїка був відомий як успішний підприємець. Він бенефіціар восьми компаній, зокрема, відомої мережі офтальмологічних клінік "Новий зір".

Однак, чи то навмисне, чи то через забудькуватість через незліченні активи, Заїка все багатство так і не задекларував. І от тоді слідчі почали шукати активи. Один за одним почали спливати квартири у центрі міста, земельні ділянки на Київщині та в Криму, дві квартири в самісінькому центрі Києва, оформлені на дружину, корпоративні права і низку компаній, а також доходи від продажу бази відпочинку.

Підозру пану Заїці вручили ще 19 грудня, а перед самим Новим роком антикорупційні прокурори клопотали у суді по запобіжний захід для підозрюваного. Аби пан Заїка, якого звинувачують у приховуванні 27 мільйонів, не втік від суду та слідства, охоронці закону попросили Феміду встановити заставу у 35 тисяч гривень.



Квартири колишнього головного екоінспектора Андрія Заїки

Насправді це сума, якої напевне підозрюваному екс-чиновнику-мільйонеру достатньо на одні відвідини ресторану, а тому очікувано, що він її одразу і сплатив. Суд над екс-чиновником Заїкою за неправдиве декларування доходів – такий собі "прецедент" за час функціонування антикорупційної трійки.

Коли наприкінці 2016 року запускали реєстр декларацій, очікування були куди більшими, аніж дворічне розслідування єдиного кейса. І зауважу – мова лише про неправдиве декларування, покарання за яке в разі доведення – лише штраф. Мови про звинувачення у незаконному збагаченні нема. Тож відвертого компромату на пана Заїку в антикорупційних органах так і не назбиралось.

А що він два роки робив на посаді чиновника та чому з успішного бізнесу, де мав мільйонні прибутки, перейшов на посаду міністра із річною зарплатнею, як сам зазначив в декларації – 80 тисяч гривень – для усіх так і лишається загадкою.

Екоінспекція – це дуже-дуже загадкова державна структура. Вона має опікуватись збереженням довкілля та контролем за дотриманням екологічних норм. Але ж самі бачимо – ліси рубають, річки забруднені, підприємства чхати хотіли на приписи екологічні норми.

Коли звільняли Заїку два роки тому, то журналісти робила оглядовий матеріал про роботу цієї структури. Стало відомо, що по всій країні екоінспектори попадалися на хабарах – то за прикриття незаконної рубки, то за шантаж підприємців, то за лояльну перевірку тощо. Ось чому у цих структурах люди так натхненно працювали за копійчані зарплати.

Чи знав про це пан Заїка? Напевне знав. Чи боровся на керівній посаді у відомстві? Схоже, що ні. Чи мав із цього свій відсоток, то нам вже не дізнатися. САП передала до суду зовсім іншу історію.

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Ми вже багато разів чули про те, що екоінспекцією ліквідовують, а саме через корупційні ризики. Наразі бачимо, що триває реформа. Тобто замість місцевих відділень мають бути створені так звані "округи", п'ять пілотних із них цього року вже запущено. Щоправда, передивившись керівний склад цих округів я не зрозуміла суті реформи, адже вийшло так, що по суті просто перетасували старі кадри.

До прикладу, ліквідували управління у Черкаській області, створивши держекоінспекцію Центрального округу. Але її очолив екс-голова екоінспекції в Полтавській області, в заступники пішли екс-керівник екоінспекції у Черкасах та головний спеціаліст з цієї ж структури з Одещини. Схожа історія й по інших округах. Цікаво, хіба реформатори не в курсі, що від зміни місць доданків сума не змінюється?