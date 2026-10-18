В России за семь месяцев 2026 года доля убыточных больших и средних предприятий выросла до 33,4 %. Количество отраслей, в которых расходы превысили чистые доходы, увеличилось почти в четыре раза.

В 2025 году таких было 3, а уже в этом году – 11. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, перечень убыточных секторов российской экономики значительно расширился. К прошлогоднему списку, в котором фигурировали добыча угля, пассажирские перевозки и почтовые услуги, добавились 8 новых отраслей. Речь идет о следующих секторах экономики:

металлургия;

деревообработка;

лесозаготовка;

производство автомобилей;

добыча песка, мела и соли;

финансы и страхование;

спорт и развлечения;

библиотеки и музеи.

Наибольший удар пришелся на металлургический сектор, где совокупные финансовые убытки предприятий превысили полученные доходы на 269 миллиардов рублей. В финансовой и страховой деятельности суммарный отрицательный баланс составил 247 миллиардов, угольная промышленность ушла в минус на 178 миллиардов.

Наземный пассажирский транспорт зафиксировал 55 миллиардов рублей чистых убытков. Сектор автомобилестроения также завершил отчетный период с чистым убытком, превысившим прибыль почти на 4 миллиарда.

В то же время бизнес сталкивается с высокой стоимостью кредитов, ростом зарплат, расходов на топливо и перевозки. Повышение НДС увеличило нагрузку на себестоимость, а слабый спрос ограничивает возможности перекладывать эти расходы на потребителей,

– отметили в СЗР.

Масштаб падения подтверждают отчеты промышленных гигантов. В частности, металлургическая компания "Северсталь" в первом полугодии зафиксировала 4,7 миллиарда рублей чистого убытка против 43,6 миллиарда прибыли годом ранее. Магнитогорский металлургический комбинат за тот же период получил 19 миллиардов убытка вместо прошлогодней прибыли в размере 5,6 миллиарда рублей.

Отметим, что Служба внешней разведки сообщила, что российские волонтеры жалуются на нехватку средств для войск в Татарстане. По их данным, регион столкнулся с глубоким кризисом снабжения оккупантов. Причинами кризиса стали нехватка средств и логистический коллапс.