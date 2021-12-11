Экономический паспорт украинца: что это такое, кто, когда и сколько средств сможет получить

В Украине анонсировали создание экономического паспорта, благодаря которому дети, рожденные с 2019 года, достигнув совершеннолетия, смогут получить определенные средства.

Впрочем, такая инициатива вызвала немалые сомнения и активное обсуждение в обществе. О том, как будет работать экономический паспорт в Украине, кто сможет получить средства и откуда их вообще возьмут – рассказывает сайт 24 канала.

Читайте Гетманцев назвал даты принятия закона об экономическом паспорте украинца

Кто и сколько денег сможет получить

Во время обращения к Верховной Раде 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский пообещал ввести особые счета для детей. Для этого планируют создать Фонд будущих поколений, куда будут поступать взносы от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Все средства, полученные как плата за использование украинских недр, будут накапливаться на личных счетах детей и граждан Украины. Эти деньги дети смогут использовать после достижения совершеннолетия для получения образования в Украине. Наши олигархи станут инвесторами украинских детей,

– заявил Владимир Зеленский.

Государственные взносы будут осуществляться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет. Участниками Фонда будут украинцы, рожденные с 1 января 2019 года.

Эти выплаты после достижения гражданином Украины совершеннолетия могут использоваться на:

обучение в учебных заведениях Украины;

покупку собственного жилья на территории Украины;

перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Для получения выплаты из системы экономического паспорта по достижении 18 лет, участник должен быть гражданином Украины и должен постоянно проживать на территории Украины в течение последних пяти лет.

Уплата государственных взносов системы экономического паспорта будет осуществляться за средства специального фонда государственного бюджета, который будет формироваться за счет таких поступлений:

70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году – 35% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 70%);

95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата ( в 2023 году – 47,5% с ежегодным увеличением на 5% (кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5%) до достижения 95%);

рентная плата за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 100%).

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 миллиардов гривен.

Первый летний государственный взнос в 2023 году составит 21,8 миллиарда гривен из расчета 2 размеров минимальной заработной платы (7 176 гривен) и прогнозной статистики рождаемости.

На момент первых выплат в 2037 году сумма средств Фонда составит 1 832 миллиарда гривен за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 миллиард гривен из расчета 626 125 гривен на одного участника Фонда,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Воспользоваться средствами украинцы смогут только после совершеннолетия / Фото Pixabay

Ежегодно каждому ребенку на счет должна поступать сумма в размере двух минимальных заработных плат, определенных на 1 января календарного года.

Например, состоянием на декабрь 2021 года

Напомним, что по данным Государственной службы статистики, с начала 2019 года до октября 2021 года в Украине родилось почти 708 тысяч человек.

Заработает ли Фонд будущих поколений

Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии, отметил, что Украина не очень может позволить себе такую инициативу. Потому что, если взять количество родившихся в 2019 – 2020 годах (600 тысяч), то сейчас это стоило бы бюджету около 7,2 миллиарда гривен (что более чем в 5 раз меньше рентной платы, которая запланирована в этом году – 41,7 миллиарда гривен). Но со временем придется платить все больше.

Условно, если бы такая система работала давно, то в этом году пришлось бы потратить на этот фонд около 96 миллиардов гривен, что сильно превышает поступления от рентной платы и составляет 7,5% от общей суммы расходов государственного бюджета этого года. Это много, поэтому не исключено, что в процессе обсуждения инициативы придется либо пересмотреть сумму взноса, либо подумать над дополнительными источниками (но это означает, что соответствующие суммы будут отобраны у других расходных статей бюджета),

– отметил Горюнов.

Он добавил, если предположить, что минимальная заработная плата будет расти пропорционально инфляции, и таким же будет инвестиционный доход по ОВГЗ, тогда это будет означать, что к совершеннолетию на таком счете накопится около 340 тысяч гривен в ценах 2021 года. И это даже больше, чем обещанные 10 тысяч долларов.

Украинцы, рожденные с 2019 года, смогут накопить к совершеннолетию около 340 тысяч гривен / Фото из архива 24 канала

Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS, уточнил, что идея скорее похожа на пиар, чем на проработанный, продуманный законопроект, поскольку подобной практики еще не существует в развитых странах мира.

Важно вспомнить, что на сегодня трудно сформировать даже такие бюджетные фонды как Пенсионный фонд Украины и другие за счет сбора налогов и социальных взносов, а если говорить о таких паспортах, то это отдельная инициатива, которая требует серьезной разработки. По сути, это тот самый государственный фонд, который будет перечисляться на соответствующие карты физических лиц – детей. Эту процедуру достаточно сложно реализовать,

– уверен Максимов.

Он напомнил, что даже такое понятие как "пакет малыша" очень много лет не было реализовано в нашей стране. Хотя бы минимальный набор продуктов питания и финансового обеспечения для молодых семей государство не могло профинансировать. А такой масштабный аппарат как "экономические паспорта" достаточно сложно и затратно создать.

Украина пока не может позволить себе ввести экономический паспорт, считает эксперт / Фото Pixabay

По мнению адвоката, для реализации этой инициативы необходим огромный административный механизм. Он требует оборота огромных денежных сумм, которые необходимо, во-первых, найти, во-вторых сохранить, в-третьих, создать безопасный оборот.

Еще момент: если для осуществления таких выплат будут введены дополнительные налоги за использование недр земли, скорее всего, это станет поводом для дополнительных махинаций, уклонения от уплаты этого налога, многие субъекты хозяйствования будут искать способы перейти на теневую сторону экономики. Это повлечет множество вопросов и нюансов, на которые государство еще не имеет возможности ответить,

– добавил Николай Максимов.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, отметил, что Украина имеет постоянный дефицит бюджета, который закрывает за счет займов. Потеря части доходов приведет к росту дефицита бюджета и сокращению расходов.

Другой проблемой является инфляция. Средства, которые накапливаются, будут постоянно обесцениваться. Сейчас предполагается, что они будут вкладываться в ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов Украины), доходы от которых перекроют потери от инфляции.

Тем не менее, реальная инфляция значительно выше, чем доходность ОВГЗ. Также инфляция может расти, в то время, как доходность купленных облигаций расти не будет. То есть, покупка ОВГЗ не спасет средства от инфляции. Сама схема выглядит довольно сомнительной. Государство перечисляет часть своих доходов фонду, который кредитует государство его же средствами и получает за это проценты. Также государству придется тратить дополнительные средства на содержание фонда и его работников,

– объяснил эксперт.

Он добавил, что есть и коррупционные риски. Так как выплаты из фонда начнутся только в 2037 году (когда дети, рожденные с 2019 года, достигнут 18 лет). Не исключено, что за это время чиновники разворуют часть средств, да и власть может передумать и отменить выплаты. Поэтому, по мнению эксперта, инициатива Зеленского может привести не к росту благосостояния молодежи, а к существенным потерям Госбюджета. Также есть большая вероятность, что законопроект Зеленского так и не будет принят.

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", отметил, что идея" экономического паспорта " выглядит благородной, но существуют значительные риски в контексте ее реализации.

Так, в законопроекте не дан четкий расчет относительно компенсаторов потраченных на экономический паспорт средств. К тому же объемы поступлений в Фонд будущих поколений напрямую зависеть от объемов добычи полезных ископаемых, а этот показатель в свою очередь – от мировых цен на руду и другое сырье (газ и нефть в расчет не берутся, мы их не экспортируем, а как раз наоборот), а значит, от состояния мировой экономики.

В конце концов, существует чисто моральная сторона "медали": почему тогда дискриминируют детей, которые родились до 2019 года, а всего несовершеннолетних в Украине почти 7,5 миллионов – не потому ли, что в том году начался властный срок действующего президента? Да и согласно ст. 13 Конституции Украины, собственником земли, недр и т. д. является украинский народ, то есть все граждане Украины (в частности, и пенсионеры, большинство из которых живет на жалкие пенсии),

– добавил Титамир.

По теме Экономический паспорт: почему деньги будут давать рожденным после 2019 года

В каких странах есть похожие примеры

Похожие фонды работают в странах Персидского залива, но не стоит забывать, что именно они являются мировыми лидерами в добыче и экспорте нефти и газа. К тому же, нефтедобывающие и газовые компании, которые дают немалые поступления в бюджет, там принадлежат государству. В Украине же ситуация сильно отличается.

Александр Хмелевский рассказал, что, например, в некоторых странах существуют программы, по которым государство выплачивает средства детям и молодежи. Так, впосле рождения ребенка государство открывает на его имя счет, куда зачисляет часть доходов от торговли нефтью. При достижении 18 лет молодой человек может свободно использовать накопленные средства. Сумма выплат составляет в эквиваленте около 100 тысяч долларов.

Похожие примеры есть только в странах Персидского залива / Фото Pixabay

В Саудовской Аравии при рождении ребенка государство зачисляет на его счет сумму около 10 тысяч долларов, еще 13 тысяч предоставляется ему после окончания университета. Кроме того, при покупке своего первого жилья молодой человек получает от государства пособие в размере 80 тысяч долларов.

В Кувейте каждому новорожденному государство вносит на счет сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов. Кроме того, 10% дохода от добычи нефти государство перечисляет в Фонд будущих поколений, из которого также распределяются средства на счета детей. Однако, все эти государства имеют значительные доходы от полезных ископаемых, профицитный бюджет и стабильную национальную валюту. В отличие от них, Украина не имеет таких значительных доходов от добычи полезных ископаемых,

– отметил Хмелевский.

В Кувейте из этого фонда также выплачивают средства на свадьбу – 240 тысяч долларов жениху, дают дешевые кредиты на строительство жилья (до миллиона долларов), 300 долларов в месяц жене, которая не работает.

Олег Титамир добавил, что, например, в Султанате Оман для каждого новорожденного ребенка открывается индивидуальный виртуальный счет. На него при рождении ребенка сразу же поступает 3 тысячи долларов. Далее ежегодно на счета каждого несовершеннолетнего начисляется определенная фиксированная сумма, которая составляет процент от нефтяно-экспортных прибылей.

Кстати, в Омане, а передаются профессиональным компаниям-управителям, например, инвестиционным фондам, которыеТаким образом, к наступлению совершеннолетия накапливается солидная сумма из государственных взносов и доходов от финансовых операций – примерно до 100 тысяч долларов, которые уже взрослый гражданин может использовать по собственному усмотрению.

В странах Европы практика "экономического паспорта" (кстати, название – украинское "ноу-хау") преимущественно не прижилась. Чуть ли не единственное исключение – Норвегия, которая имеет богатые залежи нефти на шельфе Северного моря. В этой стране работает с 1990 года Государственный нефтяной фонд. В 2017 году средства на нем достигли рекордного размера в 1 триллион долларов. Деньги из него предназначены для финансирования общего благосостояния в стране, и в частности используются для отчисления в количестве определенного процента от нефтяных доходов на специальные счета норвежцев, в том числе – несовершеннолетних. В целом, сумма сбережений на "черный день" для каждого из 5,3 миллиона норвежцев на сегодня составляет 189 тысяч долларов,

– рассказал Титамир.

Все эти фонды насчитывают немалые средства. Например, капитал фонда ОАЭ составляет свыше 700 миллиардов долларов, в Кувейте – почти 600 миллиардов долларов, в Катаре – 320 миллиардов долларов, в Омане – более 22 миллиардов долларов. Эти фонды также являются одними из ведущих инвесторов мира.

Похожая инициатива также есть в штате Аляска, США. Еще с 1982 года в их пенсионный фонд поступает четверть доходов от добычи нефти. Выплаты оттуда могут получить все жители штата, которые прожили там больше года.

На Аляске каждый житель может получить средства / Фото Pixabay

Выплаты осуществляются ежегодно в октябре и колеблются от 300 до 2 000 долларов и зависят от цен на нефть. Потратить эти средства местные жители могут на что угодно.

Украина же не только не входит в число лидеров добычи нефти и газа, но и значительно зависит от импорта газа, нефти и нефтепродуктов. Поэтому, по словам экспертов, пока не очень понятно, как именно будет реализована эта инициатива, и удастся ли вообще собрать необходимый капитал для Фонда.