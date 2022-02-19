Экономическое чудо: реформы, вытащившие Германию из "глубокой ямы"

После Второй мировой войны Германия лежала в руинах. Страна потеряла 7 миллионов граждан, города были разрушены массированными бомбардировками. Казалось, что ситуация безнадежна, а впереди десятилетия упадка и разрухи.

В прессе Германию тех лет называли "кучей мусора", в которой копошатся 40 миллионов голодных немцев. Однако, всего за 5 лет после поражения в войне Германия смогла нарастить объемы промышленного производства до довоенного уровня!

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Причем, сделала это в весьма урезанном виде. Ведь речь идет только о Западной Германии – то есть ФРГ.

Восточная часть страны, оккупированная Советским Союзом, стала отдельным государством. Звучит фантастически, особенно на фоне современных заявлений о том, что на восстановление Донбасса после войны могут уйти десятки лет. Тем не менее это исторический факт.

Как же немцам удалось так быстро выйти из кризиса и построить одну из самых успешных экономик мира? Давайте разберемся.

Что известно о Людвиге Эрхарде

Чаще всего автором экономического чуда, поднявшего Германию из руин называют первого послевоенного канцлера Германии Конрада Аденауэра. Его заслуги действительно велики, однако достижения не были бы такими значительными, если бы не Людвиг Эрхард. Министр экономики ФРГ в 1940-х годах, а впоследствии – канцлер ФРГ.



Людвиг Эрхард / Фото Немецкого федерального архива

Именно он разработал экономические реформы, которые и помогли Германии возродиться в кратчайший срок.

"Третий путь"

Реформы Эрхарда стартовали в 1948 году. И эффект от них стал заметен почти сразу. Эрхард был сторонником так называемого "третьего пути". Он считал, что основа экономических преобразований – это сочетание частной инициативы с активным участием государства.

Он строил социальную экономику, основой которой являлись:

частная собственность;

низкие налоги;

свободные цены и антимонопольная политика.

В то же время государство оказывало поддержку инвесторам, предлагая им разнообразные льготы.

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Реформы Людвига Эрхарда

Денежная реформа

Первой реформой Эрхарда стала денежная реформа, целью которой стало создание твердой валюты. Эрхард изъял у населения обесценившиеся рейхсмарки и ввел в стране новую денежную единицу — дойч-марки, которые быстро стали одной из самых надежных валют мира.

При этом реформа была достаточно жесткой и поначалу была воспринята населением негативно и вызывала серьезное противодействие со стороны левых партий.

Пенсии, заработная плата, квартирная плата перерассчитывались по курсу 1 к 1. А вот наличные деньги и сбережения можно было обменивать лишь по курсу 1 – 10, да и то обменять разрешалось лишь ограниченную сумму. Оставшиеся рейхсмарки попросту сгорели.

Этим радикальным шагом Эрхард избавил Германию от огромной массы обесцененных денег, что позволило быстро ликвидировать черный рынок и покончить с инфляцией. Реформа привела к тому, что в 1948 году все жители Германии оказались в равных условиях, и практически всем пришлось стартовать буквально с нуля.

Борьба с картелями и монополиями

Другой важной составляющей реформ Эрхарда стала борьба с картелями и монополиями. Ставка была сделана на малый и средний бизнес. Правительство тщательно следило за тем, чтобы в экономике сохранялась конкуренция, и для этого был принят ряд законов, не допускающих злоупотребления со стороны крупных компаний.

Эффект от реформ стал ощущаться очень быстро. К 1950 году экономика Германии восстановилась.

Немецкое экономическое чудо

С середины 1950-х годов ФРГ вступила в полосу непрерывного экономического роста, длившегося почти до конца 60-х годов, то ест около 20 лет. Этот период получил название "немецкого экономического чуда".

Доходы населения с 1950 по 1956 годов увеличились в 2 раза, страна обрела практически полную занятость, начал ощущаться дефицит рабочей силы.

Германия стала привлекать рабочую силу из Югославии, Италии и Турции.

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В 1962 году уровень промышленного производства в Германии превосходил довоенные показатели уже втрое.

Годы спустя Эрхарда спросили в одном из интервью, в чем заключался секрет немецкого экономического чуда. И он назвал три фактора, лишь один из которых касался его непосредственной работы – находчивость предпринимателей, трудолюбие рабочих и умелая политика правительства.

Пример Германии учит, что безвыходных положений в экономике не бывает, и при надлежащей организации работы выбраться можно из самой глубокой ямы. Даже когда положение кажется безвыходным. Ведь экономика имеет свои законы. А каждое экономическое чудо на самом деле чудом не является, а является результатом грамотно организованной работы.