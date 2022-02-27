Экономика России будет разрушаться, но Путину безразлично, – Иноземцев

Отключение от SWIFT, вероятно, не заставит Путина прекратить войну. Однако экономика России разрушится, пока украинцы будут давать отпор оккупанту.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский экономист Владислав Иноземцев. По его словам, по экономике России будут продолжать наносить серьезные удары, однако жизнь граждан собственной страны Путина не интересует.

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Путина могут остановить только украинцы

"Для Путина это абсолютно все равно. Он не интересуется экономическими проблемами уже многие годы", – сказал Владислав Иноземцев.

С 2014 – 2015 годов, когда российская экономика все больше отстает от мировой, падает уровень жизни – это Кремль не волнует.

Это два параллельных процесса. Путина может остановить сила и только сила украинских бойцов, и военная помощь Украине с Запада,

– сказал российский экономист.

В то же время Иноземцев предположил, что серьезные экономические санкции могут повлечь за собой бунт внутри России.

"Это (Путин – 24 канал) реально военный преступник номер 1 в мире. Но происходящее – это точно то, чего он не ожидал, огромные российские потери", – добавил экономист.

Иностранцев о санкциях против России: смотрите видео

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