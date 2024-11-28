Доктор экономических наук Игорь Липсиц в разговоре с 24 Каналом объяснил, что денег в России влито так много, что возникла высокая инфляция и ее надо тормозить. Чтобы это сделать, Центробанк повышает ключевую ставку, дабы деньги стали слишком дорогими и их начали беречь и не так быстро тратить. Но от высокой ключевой ставки дорожают кредиты, которые берет бизнес.

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Как банкротятся предприятия в России

Россия, по словам эксперта, оказалась в ситуации, когда у нее нет удачных решений и вариантов стратегии, нет способов вернуться в нулевую точку и начать снова развиваться.

Она загнала себя в такую беду, из которой нет выхода. Насколько быстро упадет Россия – никто не может знать, но понятно, что запас прочности заканчивается. Ведь инфляция уничтожает один за другим элементы нормального хозяйствования российской экономики,

– отметил Липсиц.

Когда российское предприятие получает оборонный заказ на изготовление техники, ему дают аванс в размере 30 – 40% от стоимости этой военной техники, а остальные деньги дают тогда, когда заказ будет готов.

В тот период, пока длится работа по изготовлению техники и заказчик еще до конца всю сумму предприятию не заплатил, оно берет кредит в банке. Поскольку кредиты стали очень дорогими, то проценты за них равны настолько большой сумме, что даже когда предприятие получает остаток средств от выполненного заказа, этих денег не хватает, чтобы закрыть все расходы.

Как результат, предприятие остается в минусе, на грани банкротства. И так сейчас происходит во всех сферах России. А массовое банкротство будет означать закрытие предприятий, остановку производства и выплаты зарплаты,

– объяснил Липсиц.

Сейчас такую ситуацию можно наблюдать в угольной промышленности России, она вся убыточная, потому что потеряла из-за войны и санкций весь экспортный потенциал, не осуществляет продаж, поэтому и угольщики перестали получать зарплату.

Противоречия в действиях Центробанка России

Россия для того, чтобы вести войну, раскачала очень опасный процесс инфляции. По словам эксперта, российские экономисты в последние дни обсуждают действия Центробанка России, который вроде бы выступает борцом инфляции, повышает ключевую ставку, но одновременно с этим начинает выдавать 2 триллиона рублей Минфину для финансирования войны.

Тем самым увеличивает денежную массу, проводит эти деньги через коммерческие банки, чтобы те приобрели облигацию и закрыли дыру в бюджете. То есть одной рукой Центробанк борется с инфляцией, а другой рукой он ее разгоняет,

– подчеркнул Липсиц.

Угроза для России

Доктор экономических наук сравнил нынешнюю Россию с бывшим Советским Союзом и отметил, что хорошо помнит, как развалился СССР. По его словам, по внешним параметрам он как будто мог еще существовать, даже был определенный экономический рост, а вот на нижнем уровне весь сгнил.

Это как фундамент, который гниет, но дом как будто стоит еще и окна светятся, но в определенный момент пробежала под фундаментом вода, камень немного просел. Тогда весь фундамент начал сыпаться, а дом разрушаться. Так рухнул Советский Союз. Я подозреваю, что такая же угроза нависла и над сегодняшней Россией,

– подытожил Липсиц.

Напомним, ключевая ставка в России выросла до 21% и этот показатель стал самым высоким с начала войны. Такое решение Центробанка привело к тому, что кредиты для российского промышленного бизнеса дорожают. Спрос бизнеса на получение кредитов уменьшается, свободной наличности в обращении тоже становится меньше.