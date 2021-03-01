Экономика в руинах, а Лукашенко спрятался в бункер: как в Литве видят ситуацию в Беларуси
Для президента России Владимира Путина более ощутимы потери от санкций против Беларуси, чем потери от финансирования боевиков в Украине. Такое нестандартное мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Источник:"Радио Свобода"
Литовский министр убежден, что санкции против Беларуси действуют. Но их бремя несет президент России – Владимир Путин.
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Проблема усугубляется, – МИД Литвы о ситуации в Беларуси
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода" сказал о Беларуси следующее:
- "Экономика в плохой форме, она фактически разрушена. И нести это бремя теперь должен президент России Путин".
Министр напомнил, что именно Путин дает Лукашенко деньги, когда тот нуждается. А поскольку нуждается он практически всегда, то и "проблема становится все больше".
Одно дело для Путина – финансировать оккупированные территории в Украине. И совсем другое – 10-миллионную страну, которая не может сама себя содержать из-за санкций и распадающегося режима,
– считают в Литве.
При этом белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не предлагает никакого решения проблемы:
- "Он спрятался в бункер, живет в замке и ходит везде с автоматом Калашникова. Так нельзя управлять страной – думаю, это очевидно. Даже для россиян".
Как можно решить проблему с Беларусью
Ландсбергис говорит, что надо продолжать давить санкциями на Минск, а еще и наращивать их:
- "Надо помочь народу в этой битве настолько, насколько это в наших силах".
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Что не так с Беларусью?Дело в том, что после президентских выборов 9 августа 2020 победителем себя объявил Александр Лукашенко. Очень много белорусов не верят в его победу, поэтому начались массовые протесты.
25 февраля Евросоюз продлил на год санкции против белорусских чиновников за неуважение к основным свободам и правам человека, и за репрессии против белорусского народа.
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