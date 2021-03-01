Для президента России Владимира Путина более ощутимы потери от санкций против Беларуси, чем потери от финансирования боевиков в Украине. Такое нестандартное мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Литовский министр убежден, что санкции против Беларуси действуют. Но их бремя несет президент России – Владимир Путин.

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Проблема усугубляется, – МИД Литвы о ситуации в Беларуси

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода" сказал о Беларуси следующее:

"Экономика в плохой форме, она фактически разрушена. И нести это бремя теперь должен президент России Путин".

Министр напомнил, что именно Путин дает Лукашенко деньги, когда тот нуждается. А поскольку нуждается он практически всегда, то и "проблема становится все больше".

Одно дело для Путина – финансировать оккупированные территории в Украине. И совсем другое – 10-миллионную страну, которая не может сама себя содержать из-за санкций и распадающегося режима,

– считают в Литве.

При этом белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не предлагает никакого решения проблемы:

"Он спрятался в бункер, живет в замке и ходит везде с автоматом Калашникова. Так нельзя управлять страной – думаю, это очевидно. Даже для россиян".

Как можно решить проблему с Беларусью

Ландсбергис говорит, что надо продолжать давить санкциями на Минск, а еще и наращивать их:

"Надо помочь народу в этой битве настолько, насколько это в наших силах".

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