Економіка в руїнах, а Лукашенко сховався у бункер: як у Литві бачать ситуацію в Білорусі
Для президента Росії Володимира Путіна відчутніші втрати від санкцій проти Білорусі, аніж втрати від фінансування бойовиків в Україні. Таку нестандартну думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Джерело:"Радіо Свобода"
Литовський міністр переконаний, що санкції проти Білорусі діють. Але їхній тягар несе президент Росії – Володимир Путін.
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Проблема збільшується, – МЗС Литви про ситуацію в Білорусі
Очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав про Білорусь таке:
- "Економіка в поганій формі, вона фактично в руїнах. І нести цей тягар тепер має президент Росії Путін".
Міністр нагадав, що саме Путін дає Лукашенку гроші, коли той їх потребує. А оскільки потребує він фактично постійно, то й "проблема стає дедалі більшою".
Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території в Україні. І зовсім інша – 10-мільйонну країну, яка не може сама себе утримувати через санкції та режим, який розпадається,
– вважають у Литві.
При цьому білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко не пропонує жодного розв'язання проблеми:
- "Він сховався у бункер, живе в замку і ходить всюди з автоматом Калашникова. Так не можна керувати країною – думаю, це очевидно. Навіть для росіян".
Як можна розв'язати проблему з Білоруссю
Ландсбергіс каже, що треба продовжувати тиснути санкціями на Мінськ, а ще й нарощувати їх:
- "Треба допомогти народу в цій битві настільки, наскільки це в наших силах".
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Що не так із Білоруссю?Річ у тім, що після президентських виборів 9 серпня 2020 року переможцем себе оголосив Олександр Лукашенко. Дуже багато білорусів не вірять у його перемогу, через це почалися масові протести.
25 лютого Євросоюз продовжив на рік санкції проти білоруських чиновників за неповагу до основних свобод і прав людини, та за репресії проти білоруського народу.
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