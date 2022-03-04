Российские компании должны страдать

Глава украинского Минфина заявил, что ему не интересна экономика оккупантов. Но с другой стороны, по словам Марченко, из-за санкций Запада российскую экономику ставят в положение Северной Кореи.

Стоит внимания Нефть, криптовалюты, золото, отдых: Украина требует дополнительные санкции для России

Министр заявил, что Россия надолго станет изгнанником всего мирового общества. Он отметил, что результат санкций против оккупанта станет заметен в долгосрочной перспективе.

Для нас важно максимально удержать в напряжении санкционный список и добавлять новые санкции. Российские компании должны страдать. Граждане России тоже должны страдать, потому что фактически они не проявляют своей гражданской позиции. Как мы видим, нет критической массы людей, которые были бы недовольны. Поэтому эту критическую массу тоже надо сформировать,

– резюмировал Марченко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!