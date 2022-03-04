Російські компанії повинні страждати

Глава українського Мінфіну заявив, що йому не цікава економіка окупантів. Та з іншого боку, за словами Марченка, через санкції Заходу російську економіку ставлять у положення Північної Кореї.

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Міністр заявив, що Росія на довгий час стане вигнанцем всього світового товариства. Він зазначив, що результат санкції проти окупанта стане помітним у довгостроковій перспективі.

Для нас принципово максимально втримати у напрузі санкційний список і додавати нові санкції. Російські компанії повинні страждати. Громадяни Росії також мають страждати, тому що фактично вони не проявляють свою громадянську позицію. Як ми зараз бачимо, нема критичної маси людей, які були б незадоволені. Тому цю критичну масу також треба сформувати,

– резюмував Марченко.

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