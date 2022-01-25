Як і у випадку з дефіцитом енергоресурсів, який на початку мав об'єктивні передумови, але в подальшому був загострений та перетворений у енергетичну кризу саме "Газпромом", Росія і зараз не стоїть осторонь. Кремль із захопленням та ентузіазмом підливає масло у вогонь економічних негараздів, створюючи ідеальний шторм на світових ринках.

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Російська "кубишка"

Посилення збройної агресії Росії проти України, накопичення військ, божевільно-нахабні заяви на міжнародній арені, спільні білорусько-російські "навчання", реакція України та Заходу… Це все удари в спину постпандемічній світовій економіці від Кремля.

Але, схоже, Кремль до цього готувався заздалегідь:

640 мільярдів доларів міжнародних резервів;

Фонд національного добробуту еквівалентний 12% економічного виробництва Росії;

власна платіжна система;

заповнені газосховища…

Це дозволяє Кремлю витримати ідеальний шторм довше. Але не так довго, як, можливо, їм би хотілося.

Звідки гроші

Накопичення не робилися з "повітря". Фактично, це кошти, які мали бути інвестовані у розвиток та інновації. Як наслідок тут Росія пасе задніх.

Накопичення здійснювалися за рахунок централізації основних джерел доходу, нафти і газу, в держкомпаніях. В корумпованій автократії – це призводить до значних втрат, неефективності та блокує іноземні інвестиції.

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Накопичення в автократії гальмує соціальні програми. Як наслідок демографічні проблеми та посилення відтоку людського капіталу.

Мертвому припарки

20% ВВП країни та 40% федеральних доходів – нафта і газ. І, хоча, енергетичні санкції вдарять неймовірно боляче по світовій економіці, російську, навіть з такою фінансовою "подушкою", вони похитнуть суттєвіше.

Особливо, якщо врахувати, що корупція породжує "рукодупість", а, значить, – помилок буде багато і кожна з них лише погіршуватиме становище Кремля, який стоїть на порозі політичного виклику передачі влади.

Зрозуміло, що європейська економіка більше залежить від російського питання, ніж США. Росія – в п'ятірці найбільших торгівельних партнерів ЄС та основний постачальник енергії. Для США Росія лише в кінці третього десятку переліку. Через що і минулі санкції після анексії Росією Криму більше вдарили по ЄС, ніж по Штатам. Та й зараз на тлі зростання цін на енергоресурси країни-експортери, в тому числі США, навіть змогли трохи заробити на цьому.

Реакція Європи

Враховуючи все це, європейці до питання санкцій підходять обережніше. Бо класична зброя – лише один з інтструментів Кремля. Й не треба виключати, що ціллю можливого блефу Путіна може бути перш за все економіка, як українська, так і європейська. А, враховуючи обсяг накопиченої російської "подушки", санкційний механізм та алгоритм дій мають бути побудовані таким чином, щоб західний світ пережив турбулентність комфортніше та безпечніше за Кремль.

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Сьогодні ціни на електрику в Німеччині побили черговий рекорд. До російських загроз додалася лише відсутність вітру, і Німеччина знов опинилася перед загрозою зупинки ще більшої кількості промислових підприємств. І це при тому, що погода поки тепла.

Звичайно, не треба виключати вини західного світу в цьому, адже за політику "умиротворення Кремля" треба платити. Як і нашої, бо за Януковича та ОПЗЖ голосували саме громадяни України.

Побачити ліс

Але я не про це. Сенс цих багатьох літер простий: за деревами побачити ліс. Бо, повторюся, збройна агресія, кібератаки, провокації – лише одні з інструментів впливу, в тому числі та перш за все на економіку. А значить, наша економічна стійкість – один з найбільших пріоритетів, про який ми маємо піклуватися.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

І тут вже всі важелі впливу в наших руках: починаючи від тиску на політиків та чиновників щодо реформ та розумних кроків, адекватних обставинам, закінчуючи власною стратегією поведінки.

"Ділемма в'язня" для України зараз проста: найбільший профіт кожен з нас отримає, лише працюючи на загальне благо. Ми це можемо робити круто, що останній раз довели в 2014 році. Зараз нам потрібно це повторити знов, однак вже в економічній площині.

Ну, і ви зрозуміли, що різні види санкцій проти Росії ми також маємо аналізувати під різними кутами. Пам'ятаючи, що це марафон, в якому переможе той, хто вірить в свої сили та протримається "на рингу" довше.

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