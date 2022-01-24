Механизм теории заговора
И вот поэтому так много публикаций в западной прессе по поводу потенциальной агрессии России в тот момент, когда "Россия – добрая белая и пушистая – и даже не думает ни на кого нападать и даже не думает никогда пугать нападением".
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Не удивительно только то, что эти тезисы активно продвигает российская пропаганда, дискредитируя партнерские отношения Украины с Западом.
Нет, не спорю, приятно чувствовать себя пупом Земли. Чтобы, вот, все эти важные дяди и тети целыми днями летали по миру, встречались, вели переговоры и только по одной причине – ради того, чтобы заставить нас любимых выпить на ночь молоко.
Так работают вообще все теории заговора. Человек эгоцентричен. И поэтому охотно верит, что Сорос и Гейтс тайно сговорились, вовлекли в свой заговор все мировые державы, ударили по мировой экономике и все ради того, чтобы Васе сделали укол и подчинить его волю.
Факты против домыслов
Но в мире так не работает. И эта теория рассыпается, если начать ее анализировать, используя критическое мышление и здравый смысл.
Во-первых, не существует фактов, ее подтверждающих. Вот их тупо нет. Более того, американцы постоянно подчеркивают, что Украина выполняет Минск, а Россия нет.
США поддерживает именно нашу трактовку минских соглашений.
Во-вторых, никак нет возможности понять, зачем это американцам. Чтобы что? Тут забавно, что российская пропаганда одновременно продвигает две теории:
- США хочет заставить Украину прогнуться под Россию;
- США воюет с Россией, используя Украину.
Как бы очень противоречивые утверждения. Ведь если Украину заставить выполнить Минск в трактовке россиян, то Украина станет слабее и будет зависима от России. Зачем это американцам? Но когда противоречивые тезисы мешали адептам теорий заговора…
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В-третьих, и американцы и британцы активно поддерживают Украину. Поставляют оружие. Угрожают санкциями. Это таким образом они пытаются нас заставить? Интересная логика.
И вообще, а не много ли усилий? Это что, весь мир на ушах ради того, чтобы заставить Киев что-то выполнить? Конгресс работает без устали, британские министры строят прогнозы, что делать, если прервутся поставки газа и это ударит по ценам. Все работают на 100%, и этот маховик запущен с целью, принудить к чему-то маленькую Украину? Люди, которые обычно решают мировые проблемы, тратят свое время на такую мелочь?
Вопросы и ответы
В это можно поверить, только если считаешь, что Украина – центр вселенной. То есть, в это можно поверить только в Украине. И именно поэтому нам это скармливает российская пропаганда.
Может ли Россия создавать напряжение в том числе для того, чтобы принудить Украину выполнять Минские соглашения в выгодной для Москвы трактовке?
Безусловно. Ведь им нужна вся Украина, а для этого нужно, чтобы Украина была слаба и зависима от воли ставленников Кремля. Но это логичный российский план. Не западный. Да и то, как часть желания. Потому что и россияне бы не затевали всю эту канитель только ради Минских соглашений.
Правда ли, что Минские соглашения зашли в тупик?
Да, правда. И это логичный тупик. Потому что Украина подписывала их не для того, чтобы выполнять. Давайте честно скажем это в слух, мы же не политики и имеем на это право. Их подписали, чтобы остановить эскалацию на Донбассе. Все. И Украина получили максимум.
Агрессивная война остановлена, идет окопное противостояние с гораздо меньшим количеством жертв.
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Россия плотно привязана к событиям на Донбассе и получила санкции. Да, не смертельные, но вредоносные.
Могла ли Украина в той ситуации рассчитывать на большее?
Нет, конечно.
Можем ли мы сейчас подписать с Россией что-то лучшее?
Нет, конечно.
Будет ли Запад заставлять нас их выполнить?
Нет, потому что понимают, что это невозможно. Украинский парламент никогда такое не ратифицирует.
Хочет ли Запад дестабилизации в Украине, если страну заставить выполнить эти соглашения?
Конечно, нет. В этом нет смысла для Запада. Поэтому в последнее время россияне кричат на всех участников нормандского формата. Потому что все занимают не устраивающую их позицию.
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Что далее
Вот и все. Поэтому абсолютно логично для нас настаивать на своей трактовке Минских соглашений. И переводить ситуацию в затухающий конфликт. Потому что в текущей ситуации мы никак не можем улучшить свои позиции. Ослабить – можем, а улучшить – нет.
Поэтому логично "сидеть на берегу реки и ждать, пока Россия развалится". Просто потому, что лучшего выхода у нас нет.
Понимает ли это Россия?
Конечно, понимает. Поэтому и истерит периодически.
Может ли истерика России заставить Запад давить на Украину?
В этом нет логики. Зачем США подыгрывать россиянам в их стремлении уничтожить Украину. И Россия шантажирует Запад не войной с Западом, а войной с Украиной. И в такой конфигурации Запад давит не на Украину, давить на которую смысла нет, а на Россию, угрожая перспективами болезненных санкций.
Война России против Украины или исполнение Украиной Минских соглашений в трактовке России – это будет иметь долгосрочно одинаковый эффект на Украину. Нельзя шантажировать кого-то тем, что вы будете бить ему лицо если он откажется сам удариться головой об стену. Это масло масляное.
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Что помогает Украине сдержать давление России?
Поддержка Запада. И логично, что тут же действия российских пропагандистов направлены на ослабление поддержки.
Вот и слышим мы про то, что нас к чему-то там склоняют. Все логично. Классическое "на воре и шапка горит". Единственный, кто хочет нас к чему то склонить, – Россия. Но это не новость.
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