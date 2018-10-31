Экономика Украины растет, но сливки собирают только олигархи, – журналист

Журналисты издания "Новое время" накануне обнародовали рейтинг сотни наших богатейших соотечественников. Неизменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов.

По мнению журналиста "Нового времени" Ивана Верстюка, секрет неслыханного успеха украинских богачей – в тесных связях с политикой. Об этом он заявил в эфире программы 24 канала "Что это было?".

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"Люди из первой десятки рейтинга обладают политическим лобби. Они имеют связи с депутатами, они имеют связи с регуляторами. И они капитализируют эти связи. Если говорить про общий рейтинг топ-100, то состояния сотни богатейших украинцев за год выросли аж на 43%. О чем это свидетельствует? О том, что украинская экономика только-только начинает расти на 3%-3,5%, а вот дивиденды (доходы) от этого роста не разпределяются ровным слоем по всему населению, а они идут преимущественно на богатых людей. Это говорит о большой несправедливости нынешней структуры украинской экономики", – отметил Верстюк.

По его словам, олигархи – это первые люди, которые зарабатывают на экономическом росте.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" по 31 октября 2018 года