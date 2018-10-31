Економіка України росте, але вершки збирають тільки олігархи, – журналіст

Журналісти видання "Новое время" напередодні оприлюднили рейтинг сотні наших найбагатших співвітчизників. Незмінним лідером рейтингу залишається олігарх Рінат Ахметов зі статками у 12,5 мільярда доларів.

На думку журналіста "Нового времени" Івана Верстюка, секрет нечуваного успіху українських багатіїв – у тісних зв'язках з політикою. Про це він заявив в ефірі програми 24 каналу "Що це було?".

Читайте також: Хто з можновладців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП України: інфографіка

"Люди з першої десятки рейтингу володіють політичним лоббі. Вони мають зв'язки з депутатами, вони мають зв'язки з регуляторами. І вони капіталізують ці зв'язки. Якщо говорити про загальний рейтинг топ-100, то статки сотні найбагатших українців за рік виросли аж на 43%. Про що це свідчить? Про те, що українська економіка тільки-тільки починає зростати на 3%-3,5%, а от дивіденди (прибутки) від цього зростання не розмазуються рівним шаром по всьому населенню, а вони йдуть переважно до найбагатших людей. Це говорить про велику несправедливість нинішньої структури української економіки", – зазначив Верстюк.

За його словами, олігархи – це перші люди, які заробляють на економічному зростанні.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 31 жовтня 2018 року