Хто з можновладців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП України: інфографіка
Українські товстосуми продовжують збагачуватись неймовірними темпами. Сотня найзаможніших українців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.
Про це свідчать підрахунки видання "Новое время", які оприлюднили рейтинг сотні наших найбагатших співвітчизників.
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Незмінним лідером рейтингу залишається олігарх Рінат Ахметов зі статками у 12,5 мільярда доларів.
На першому місці – Рінат Ахметов із 12,5 мільярда доларів
На другому місці – Віктор Пінчук. Його багатства зросли майже до 3-х мільярдів "зелених".
На другому місці – Віктор Пінчук із 2,67 мільярда доларів
Трійку товстосумів замикає нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинскький. Його статки перевалили за 2 мільярди зелених. Новинський володіє четвертою частиною компанії "Метінвест", основна частина якої – в руках Ахметова.
На третьому місці – Вадим Новинський із 2,26 мільярда доларів
На четвертій позиції розташувався Геннадій Боголюбов – власник численних заводів і комбінатів. У спину йому дихає його бізнес-партнер Ігор Коломойський.
На четвертій і п'ятій сходинках – Боголюбов і Коломойський відповідно
Президент України у цьому рейтингу – шостий. Хоча торік був п'ятим. Основний актив Порошенка – корпорація "Рошен". Лише за перший квартал цього року продажі ласощів у Європі зросли на 22%. А ще "Рошен" готовий запустити новий бісквітний завод у Борисполі.
Петро Порошенко опустився на шосту сходинку
Є в рейтингу і новачки. Зокрема, це двоє столичних забудовників – Максим Микитась та Володимир Зубик.
У рейтингу – Микитась і Зубик