Хто з можновладців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП України: інфографіка

Українські товстосуми продовжують збагачуватись неймовірними темпами. Сотня найзаможніших українців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.

Про це свідчать підрахунки видання "Новое время", які оприлюднили рейтинг сотні наших найбагатших співвітчизників.

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Незмінним лідером рейтингу залишається олігарх Рінат Ахметов зі статками у 12,5 мільярда доларів.



На першому місці – Рінат Ахметов із 12,5 мільярда доларів

На другому місці – Віктор Пінчук. Його багатства зросли майже до 3-х мільярдів "зелених".



На другому місці – Віктор Пінчук із 2,67 мільярда доларів

Трійку товстосумів замикає нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинскький. Його статки перевалили за 2 мільярди зелених. Новинський володіє четвертою частиною компанії "Метінвест", основна частина якої – в руках Ахметова.



На третьому місці – Вадим Новинський із 2,26 мільярда доларів

На четвертій позиції розташувався Геннадій Боголюбов – власник численних заводів і комбінатів. У спину йому дихає його бізнес-партнер Ігор Коломойський.



На четвертій і п'ятій сходинках – Боголюбов і Коломойський відповідно

Президент України у цьому рейтингу – шостий. Хоча торік був п'ятим. Основний актив Порошенка – корпорація "Рошен". Лише за перший квартал цього року продажі ласощів у Європі зросли на 22%. А ще "Рошен" готовий запустити новий бісквітний завод у Борисполі.



Петро Порошенко опустився на шосту сходинку

Є в рейтингу і новачки. Зокрема, це двоє столичних забудовників – Максим Микитась та Володимир Зубик.



У рейтингу – Микитась і Зубик