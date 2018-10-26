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      Хто з можновладців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП України: інфографіка

      11590 Читать новость на русском
      Топ-100 найбагатших українців
      Топ-100 найбагатших українців / Новое время

      Українські товстосуми продовжують збагачуватись неймовірними темпами. Сотня найзаможніших українців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.

      Про це свідчать підрахунки видання "Новое время", які оприлюднили рейтинг сотні наших найбагатших співвітчизників.

      Читайте також:  Україна піднялася у рейтингу глобальної конкурентоспроможності: оприлюднено результати

      Незмінним лідером рейтингу залишається олігарх Рінат Ахметов зі статками у 12,5 мільярда доларів.


      На першому місці – Рінат Ахметов із 12,5 мільярда доларів 

      На другому місці – Віктор Пінчук. Його багатства зросли майже до 3-х мільярдів "зелених".


      На другому місці – Віктор Пінчук із 2,67 мільярда доларів

      Трійку товстосумів замикає нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинскький. Його статки перевалили за 2 мільярди зелених. Новинський володіє четвертою частиною компанії "Метінвест", основна частина якої – в руках Ахметова.


      На третьому місці – Вадим Новинський із 2,26 мільярда доларів

      На четвертій позиції розташувався Геннадій Боголюбов – власник численних заводів і комбінатів. У спину йому дихає його бізнес-партнер Ігор Коломойський. 


      На четвертій і п'ятій сходинках – Боголюбов і Коломойський відповідно

      Президент України у цьому рейтингу – шостий. Хоча торік був п'ятим. Основний актив Порошенка – корпорація "Рошен". Лише за перший квартал цього року продажі ласощів у Європі зросли на 22%. А ще "Рошен" готовий запустити новий бісквітний завод у Борисполі.


      Петро Порошенко опустився на шосту сходинку

      Є в рейтингу і новачки. Зокрема, це двоє столичних забудовників – Максим Микитась та Володимир Зубик.


      У рейтингу – Микитась і Зубик

      Теги: Новини України Петро Порошенко Гроші Рінат Ахметов Рейтинги Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 жовтня
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