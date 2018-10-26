Кто из власть имущих богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины: инфографика

Украинские толстосумы продолжают обогащаться невероятными темпами. Сотня самых состоятельных украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны.

Об этом свидетельствуют подсчеты издания "Новое время", которые обнародовали рейтинг сотни наших богатейших соотечественников.

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Неизменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов с состоянием в 12,5 миллиардов долларов.



На первом месте – Ринат Ахметов с 12,5 миллиардов долларов

На втором месте – Виктор Пинчук. Его богатства выросли почти до 3-х миллиардов "зеленых".



На втором месте – Виктор Пинчук с 2,67 миллиарда долларов

Тройку толстосумов замыкает нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский. Его доходы перевалили за 2 миллиарда зеленых. Новинский владеет четвертой частью компании "Метинвест", основная часть которой – в руках Ахметова.



На третьем месте – Вадим Новинский с 2,26 миллиарда долларов

На четвертой позиции расположился Геннадий Боголюбов – владелец многочисленных заводов и комбинатов. В спину ему дышит его бизнес-партнер Игорь Коломойский.



На четвертой и пятой ступеньках – Боголюбов и Коломойский соответственно

Президент Украины в этом рейтинге – шестой. Хотя в прошлом году был пятым. Основной актив Порошенко – корпорация "Рошен". Только за первый квартал этого года продажи лакомств в Европе выросли на 22%. А еще "Рошен" готов запустить новый бисквитный завод в Борисполе.



Петр Порошенко опустился на шестую строчку

Есть в рейтинге и новички. В частности, это двое столичных застройщиков – Максим Микитась и Владимир Зубик.



В рейтинге – Микитась и Зубик