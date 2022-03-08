В экопарке в Харькове застрелили 2 человек, которые пришли накормить животных

В Харькове под вражескими обстрелами погибли два человека. Они пришли в экопарк покормить животных, которые остались без продовольствия.

Харьковчане пришли, чтобы хоть раз за 3 дня покормить животных. Несмотря на опасность два человека смогли прорваться на территорию экопарка.

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Однако террористы открыли огонь из минометов и автоматов. Выжить мирным жителям не удалось.

Вечная память погибшим, глубокие соболезнования их родным и близким. Оккупанты обязательно заплатят за это преступление,

– отметили в экопарке "Фельдман".

Руководство делает все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке и не подвергать опасности людей.

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