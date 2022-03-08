В экопарке в Харькове застрелили 2 человек, которые пришли накормить животных
Источник:инстаграм-страница feldman_ecopark
В Харькове под вражескими обстрелами погибли два человека. Они пришли в экопарк покормить животных, которые остались без продовольствия.
Харьковчане пришли, чтобы хоть раз за 3 дня покормить животных. Несмотря на опасность два человека смогли прорваться на территорию экопарка.
К теме 6-летнюю девочку достали из подвала, мама погибла: страшные подробности гибели ребенка в Мариуполе
Однако террористы открыли огонь из минометов и автоматов. Выжить мирным жителям не удалось.
Вечная память погибшим, глубокие соболезнования их родным и близким. Оккупанты обязательно заплатят за это преступление,
– отметили в экопарке "Фельдман".
Руководство делает все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке и не подвергать опасности людей.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!