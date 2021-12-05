В "Экополисе ХТЗ" Ярославского построят инновационный сортировочный хаб Укрпочты

В Харькове 5 декабря состоялась торжественная церемония подписания контракта на строительство автоматизированного сортировочного хаба национального почтового оператора "Укрпочта" в бизнес-парке высоких технологий "Экополис ХТЗ", который создала и развивает группа DCH Александра Ярославского.

Харьков стал одним из первых городов, в котором во время обновления логистической сети Укрпочты построят такой объект.

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Автоматизированный сортировочно-логистический хаб будет обслуживать восточную часть Украины. Общая площадь отведенного под него земельного участка составляет 7 гектар. По данным Укрпочты, ее хаб в "Экополисе ХТЗ" позволит ускорить время доставки отправлений. Объем обработки посылок вырастет до 5 тысяч единиц в час, мелких посылок – до 16 тысяч единиц в час и 15 тысяч писем в час.

В церемонии подписания контракта принял участие мэр Харькова Игорь Терехов.

Мы рады приветствовать в Харькове создание такого важного и объекта – это инвестиции и инновации, современные рабочие места для харьковчан. И мы рады, что проект "Экополис ХТЗ", в который мы верим и развиваем с группой DCH Александра Ярославского в рамках частно-городского партнерства, привлекает знаковые компании со всей Украины и мира. Желаю успеха хабу Укрпочты – пусть он служит развитию ваших компаний, процветанию города и благополучию харьковчан,

– сказал Терехов.



Сортировочно-логистический хаб будет обслуживать восточную часть Украины / Фото "Главное"

"Харьков – традиционно одно из самых загруженных направлений доставки. Сейчас Харьковское депо обрабатывает 1,3 миллиона отправлений в месяц. Мы понимаем, что действующих мощностей недостаточно. Строительство нового, полностью автоматизированного сортировочного центра позволит нам в полной мере удовлетворить постоянно растущие объемы отправлений, – заявил во время церемонии подписания договора с "Экополисом ХТЗ" в Харькове Игорь Смилянский, генеральный директор Укрпочты. – Новый сортировочный центр станет основным для автоматизированной обработки и сортировки почтовых отправлений для восточной Украины и объединит вокруг себя еще 9 депо".

Как известно, "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского стал победителем в отборе подрядчиков Укрпочты для строительства сортировочного центра в Харькове через систему ProZorro. В строительство объекта будет инвестировано около 42 миллиона долларов, а партнерами проекта, которые предоставили финансирование, выступили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк с участием Министерства инфраструктуры Украины.



Хаб построят в Харькове / Фото "Главное"

Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" – долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Плановый объем инвестиций для создания этой инновационной деловой экосистемы – 1 миллиард долларов. Благодаря этому в Украине появится не менее 10 тысяч новых рабочих мест.

В составе "Экополиса ХТЗ" будут действовать индустриальный парк и технопарк, IT-кластер, медицинский центр, логистический комплекс, торговый и агротехнологический кластеры, образовательный, медицинский и исследовательский (R&D) центры. О намерении стать резидентами "Экополиса ХТЗ" уже заявили ряд глобальных hi-tech компаний, в том числе мировые лидеры по разработке оборудования и решений для телеком-индустрии – корпорации ZTE и Huawei, а также IT-гиганты Dell и Hewlett Packard, которая создаст здесь R&D-лаборатории. Среди инвесторов "Экополис ХТЗ" – представитель династии Ротшильдов Натаниэль Ротшильд, крупнейший инвестор в Восточной Европе и мире, а также международная инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings.