Экорейдерство отпугивает инвесторов и представляет угрозу для экономики Украины, – эксперты

Специалисты в очередной раз отмечают – экорейдерство и экотерроризм отпугивают инвесторов, тем самым представляют угрозу для всей экономики Украины. В частности, "активисты" шантажируют промышленные предприятия, прикрываясь заботой об окружающей среде.

Отмечается, что в большинстве случаев это недобросовестная конкуренция, политическое противостояние или же борьба за активы. В этом случае проблемы с экологией служат всего лишь прикрытием.

Возникает множество манипулятивных вещей, которые отпугивают инвестора. Чего хочет инвестор? Инвестор, который будет строить более экологичные чистые производства, он хочет прозрачных условий и понятных правил игры. Он не хочет видеть, что Украину поворачивает в противоположную сторону при смене политических сил,

– рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов объясняет: экотерроризм – это такое негативное явление, связанное с тем, что разные люди давят на бизнес, используя для этого экологические лозунги, какие-то болевые точки.