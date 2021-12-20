"Экотеррористы" не только вредят бизнесу, но и приумножают коррупцию, – эксперты

Лишь четверть общественных экологических организаций в Украине борются и отстаивают настоящие проблемы окружающей среды и могут называться экологами. Для примерно 75% таких организаций больше подходит название "экотеррористы".

Управляющий партнер адвокатского объединения Лучковский Валентин отметил, что экотерроризм имеет целью не только нажиться через глобальные требования, но и вредит украинскому бизнесу и умножает коррупцию.

По его словам, первый удар, который наносится по репутации, а второй – это трата времени.

В бизнесе время – это деньги. Поэтому многие предприятия, даже если у них все идеально, отстаивают свою позицию, они понимают, что если они залезут в суды, то они будут судиться пол года. За это время они потеряют значительно больше средств, чем откупившись от этих активистов,

– пояснил Лучковский.

Именно поэтому количество кейсов, где псевдоэкологи обратились в суд с ничем – достаточно велико. Судебные инстанции также уже меньше принимают к рассмотрению подобные дела. Как показывает практика, похожие слушания или искусственно срывают шумом или совсем не имеют доказательств. Из-за этого так называемые "экологи" пытаются "договориться" с объектом террора.

"Если к владельцам предприятия и к менеджменту ставятся противоправные требования – 10% в уставном капитале или определенная сумма средств – 10-20 тыс. долларов – это уже вымогательство. И это уже первый признак экорейдерства или вымогательства под предлогом экологических тем", – пояснил партнер адвокатского объединения Иван Проданик.