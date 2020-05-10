"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
Бывший активист "Азова" Назарий Кравченко 10 мая обвинил Андрея Белецкого и руководство Нацкорпуса в отмывании партийных денег. Это произошло после недавнего скандала с его избиением из-за поддержки активиста Сергея Стерненка.
Назарий Кравченко на своей фейсбук-странице рассказал о финансовых процессах содержания партии.
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Кравченко отметил, что партия по закону существует исключительно за членские взносы, однако он не знает, когда активисты вносили эти деньги на счета партии.
"Боцман" находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы центры получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников вносили эти деньги на счет партии "Национальный корпус",
– утверждает Кравченко.
По его словам, до 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии составляли примерно 300-400 тысяч гривен. В то же время на акции, когда надо было свезти центры со всей страны, расходы достигали до 3 миллионов гривен.
В Нацкорпусе обещали прокомментировать обвинения Кравченко и обнародовать свою позицию по этому вопросу.
Что известно об избиении Назария Кравченко?8 мая экс-активисты "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов, которые поддерживают активиста Сергея Стерненка, сообщили, что их избили собственные собратья. Причем в этом якобы участвовал и основатель "Азова" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий.
В "Нацкорпусе" подтвердили встречу с Кравченко и Филимоновым, но сам факт избиения решительно отрицают.
Дело Стерненка: главное
- В Одессе на Сергея Стерненка нападали трижды с разницей всего в 4 месяца. Огласку получил последний инцидент – 24 мая 2018 года.
- Тогда активист, защищая себя и свою девушку, нанес смертельные ножевые ранения одному из нападавших. Другого отпустили правоохранители, и тот сбежал из Украины.
- За объявление подозрения одесскому активисту в первую очередь выступали бывшие "регионалы", в частности Андрей Портнов. Кроме того, по ряду причин очень явно хотела подозрения для Стерненка и Ирина Венедиктова.
- Сейчас же ему готовятся объявить подозрение из-за якобы умышленного убийства, когда в результате нападения погиб не активист, а сам нападающий.