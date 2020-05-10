"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали

Бывший активист "Азова" Назарий Кравченко 10 мая обвинил Андрея Белецкого и руководство Нацкорпуса в отмывании партийных денег. Это произошло после недавнего скандала с его избиением из-за поддержки активиста Сергея Стерненка.

Назарий Кравченко на своей фейсбук-странице рассказал о финансовых процессах содержания партии.

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Кравченко отметил, что партия по закону существует исключительно за членские взносы, однако он не знает, когда активисты вносили эти деньги на счета партии.

"Боцман" находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы центры получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников вносили эти деньги на счет партии "Национальный корпус",

– утверждает Кравченко.

По его словам, до 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии составляли примерно 300-400 тысяч гривен. В то же время на акции, когда надо было свезти центры со всей страны, расходы достигали до 3 миллионов гривен.

В Нацкорпусе обещали прокомментировать обвинения Кравченко и обнародовать свою позицию по этому вопросу.

Что известно об избиении Назария Кравченко?8 мая экс-активисты "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов, которые поддерживают активиста Сергея Стерненка, сообщили, что их избили собственные собратья. Причем в этом якобы участвовал и основатель "Азова" и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий.



В "Нацкорпусе" подтвердили встречу с Кравченко и Филимоновым, но сам факт избиения решительно отрицают.

Дело Стерненка: главное