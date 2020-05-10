"Ексазовець" Кравченко звинуватив Білецького у відмиванні партійних грошей: деталі

Колишній активіст "Азову" Назарій Кравченко 10 травня звинуватив Андрія Білецького та керівництво Нацкорпусу у відмиванні партійних грошей. Це сталося після нещодавного скандалу з побиттям Кравченка через підтримку активіста Сергія Стерненка.

Назарій Кравченко на своїй фейсбук-сторінці розповів про фінансові процеси утримання партії.

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Кравченко зазначив, що партія за законом існує виключно за рахунок членських внесків, проте він не знає, коли активісти вносили ці гроші на рахунки партії.

"Боцман" знаходив десь гроші, я готував наказ, організовував логістику, щоб осередки отримали гроші і через своїх активістів, знайомих, родичів вносили ці гроші на рахунок партії "Національний корпус",

– стверджує Кравченко.

За його словами, до 2018 року щомісячні витрати на діяльність партії становили приблизно 300 – 400 тисяч гривень. Водночас на акції, коли треба було звезти осередки з усієї країни, витрати досягали до 3 мільйонів гривень.

У Нацкорпусі обіцяли прокоментувати звинувачення Кравченка та оприлюднити свою позицію щодо цього питання.

Що відомо про побиття Назарія Кравченка?8 травня ексактивісти "Азова" Назарій Кравченко та Сергій Філімонов, які підтримують активіста Сергія Стерненка, повідомили, що їх побили власні побратими. Причому в цьому нібито брав участь і засновник "Азова" і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.



В "Нацкорпусі" підтвердили зустріч з Кравченком і Філімоновим, але сам факт побиття рішуче заперечують.

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