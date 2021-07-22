Как рассказал директор дома отдыха Конча-Заспа Александр Гурин, бывали случаи, когда экс-чиновники срывали обои и снимали кондиционеры.

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По словам Гурина, не хотят съезжать:

бывший прокурор Киева Юрий Гайсинский, тесть умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-советник Кучмы,

бывший вице-премьер Владимир Семиноженко,

еще 4 человека.

Гурин говорит, что при досрочном расторжении договора жильцы часто напоследок громко хлопают дверью. Один из последних подобных случаев произошел с бывшим руководителем СБУ в Николаевской области Алексеем Ляхом.

Несмотря на то, что его фамилии не было в списке СНБО, договор с ним расторгли за долги. Уезжая, жильцы оставили дом в ужасном состоянии.

Экс-чиновники при выселении ведут себя так, как они вели себя всегда. Ни один из них не признает, что он бывший, и каждый грозит завалить судебными исками,

– добавил Гурин.

Обратите внимание! Ранее Гурину даже пришлось писать заявление в полицию на Василия Бурбу за нанесенный ущерб в крупном размере. Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны 2016 – 2020 годов демонтировал оборудование, принадлежащее государству.

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