Як розповів директор будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурин, бували випадки, коли ексчиновники зривали шпалери та знімали кондиціонери.
Важливо Викрутив розетки та зняв унітази: ексгенпрокурор Піскун цілий місяць з'їжджав з держдачі
За словами Гурина, не хочуть з'їжджати:
- колишній прокурор Києва Юрій Гайсинський, тесть померлого мера Харкова Геннадія Кернеса, екс-радник Кучми,
- колишній віце-прем'єр Володимир Семиноженко,
- ще 4 особи.
Гурин каже, що при достроковому розірванні договору мешканці часто наостанок голосно грюкають дверима. Один з останніх подібних випадків стався з колишнім керівником СБУ в Миколаївській області Олексієм Ляхом.
Попри те, що його прізвища не було в списку РНБО, договір з ним розірвали за борги. Виїжджаючи, мешканці залишили будинок в жахливому стані.
Екс-чиновники при виселенні поводяться так, як вони поводилися завжди. Жоден із них не визнає, що він колишній, і кожен загрожує завалити судовими позовами,
– додав Гурин.
Велике виселення з держдач: головне
- Ще у травні президент Зеленський за підсумками засідання РНБО пообіцяв провести аудит держрезиденцій в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.
- Зараз право на пільгове проживання на держземлі мають колишні судді, прокурори, правоохоронці та митники.