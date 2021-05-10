Александр Мураховский через несколько дней после исчезновения во время охоты в лесу, сам вышел к людям. Сейчас медик нормально себя чувствует, однако, все-таки решил пройти обследование в больнице.

Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Пропавшего заметили на расстоянии примерно 15 километров от места, где ранее нашли его квадроцикл. Актуально Трансформация из скелета в просто голодного мужчину продолжается, – Навальный после голодания Детали об исчезновении Мураховского Экс-глава больницы в Омске, куда после отравления госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, исчез еще 7 мая.

Он выехал на квадроцикле с местной охотничьей базы.

Знакомые Мураховского сообщили о его исчезновении 8 мая.

Полиция и волонтеры начали поиски. Их существенно осложняло то, что лес расположен в заболоченной местности. Мураховский и Навальный: главное Именно Мураховский активно отрицал версию с отравлением оппозиционера. Медик не называл точного диагноза, однако рассказывал, что критическое состояние политика спровоцировали другие причины.

Кроме того, Мураховский был активным противником транспортировки Навального на лечение в Германию.