После нескольких дней поиска: экс-глава больницы, где лежал Навальный, сам вышел из леса
Александр Мураховский через несколько дней после исчезновения во время охоты в лесу, сам вышел к людям. Сейчас медик нормально себя чувствует, однако, все-таки решил пройти обследование в больнице.
Источник:Интерфакс
Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Пропавшего заметили на расстоянии примерно 15 километров от места, где ранее нашли его квадроцикл.
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Детали об исчезновении Мураховского
- Экс-глава больницы в Омске, куда после отравления госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, исчез еще 7 мая.
- Он выехал на квадроцикле с местной охотничьей базы.
- Знакомые Мураховского сообщили о его исчезновении 8 мая.
- Полиция и волонтеры начали поиски. Их существенно осложняло то, что лес расположен в заболоченной местности.
Мураховский и Навальный: главное
- Именно Мураховский активно отрицал версию с отравлением оппозиционера. Медик не называл точного диагноза, однако рассказывал, что критическое состояние политика спровоцировали другие причины.
- Кроме того, Мураховский был активным противником транспортировки Навального на лечение в Германию.
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