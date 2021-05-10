Олександр Мураховський через декілька днів після зникнення під час полювання у лісі сам вийшов до людей. Наразі медик нормально почувається, однак все-таки вирішив пройти обстеження у лікарні.

Мураховський вийшов до людей у районі села Басли. Зниклого помітили на відстані приблизно 15 кілометрів від місця, де раніше знайшли його квадроцикл. Актуально Трансформація зі скелета в просто голодного чоловіка триває, – Навальний після голодування Деталі про зникнення Мураховського Ексочільник лікарні в Омську, куди після отруєння госпіталізували опозиціонера Олексія Навального, зник ще ще 7 травня.

Він виїхав на квадроциклі з місцевої мисливської бази.

Знайомі Мураховського повідомили про його зникнення 8 травня.

Поліція та волонтери розпочали пошуки. Їх суттєво ускладнювало те, що ліс розташований у заболоченій місцевості. Мураховський і Навальний: головне Саме Мураховський активно заперечував версію з отруєнням опозиціонера. Медик не називав точного діагноза, однак розповідав, що критичний стан політика спровокували інші причини.

Окрім того, Мураховський був активним противником транспортування Навального на лікування до Німеччини.